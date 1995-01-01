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    Макеев: «Карпин – не дипломатичный тренер. Напихать для него – как здравствуйте»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев раскрыл личность экс-тренера команды Валерия Карпина. Сейчас он работает в «Ростове».

    «Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте.

    Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией», – сказал Макеев на ютуб-канале «У Кузьмича».

    • Макеев сейчас выступает за армянский «Арарат».
    • Макеев со «Спартаком» брал серебро РПЛ.
    • «Ростов» Карпина сейчас в таблице идет четвертым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      Puddle 8 минут назад

      смотрел интервью! Про "напихать" он визжал с особым удовольствием

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