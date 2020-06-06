Макеев: «Карпин – не дипломатичный тренер. Напихать для него – как здравствуйте»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев раскрыл личность экс-тренера команды Валерия Карпина. Сейчас он работает в «Ростове».

«Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте.

Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией», – сказал Макеев на ютуб-канале «У Кузьмича».