Макеев: «Карпин – не дипломатичный тренер. Напихать для него – как здравствуйте»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев раскрыл личность экс-тренера команды Валерия Карпина. Сейчас он работает в «Ростове».
«Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте.
Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией», – сказал Макеев на ютуб-канале «У Кузьмича».
- Макеев сейчас выступает за армянский «Арарат».
- Макеев со «Спартаком» брал серебро РПЛ.
- «Ростов» Карпина сейчас в таблице идет четвертым.
Источник: Бомбардир.ру