TuttoJuve: «Вулверхэмптон» может продать Хименеса в два раза дешевле рыночной цены. Игроком интересуются «Реал», «Барселона» и еще три клуба

«Вулверхэмптон» может продать форварда Рауля Хименеса за 20 миллионов евро при рыночной стоимости в 40 миллионов. Игрок может сменить клуб летом, пишет TuttoJuve.

На мексиканца претендуют «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Итальянцы в рамках сделки готовы отпустить в «Вулверхэмптон» Гонсало Игуаина.