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    TuttoJuve: «Вулверхэмптон» может продать Хименеса в два раза дешевле рыночной цены. Игроком интересуются «Реал», «Барселона» и еще три клуба

    «Вулверхэмптон» может продать форварда Рауля Хименеса за 20 миллионов евро при рыночной стоимости в 40 миллионов. Игрок может сменить клуб летом, пишет TuttoJuve.

    На мексиканца претендуют «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Итальянцы в рамках сделки готовы отпустить в «Вулверхэмптон» Гонсало Игуаина.

    • В текущем сезоне Хименес забил 22 гола и сделал десять ассистов в 44 матчах.
    • Контракт мексиканца действует до 2023 года.
    • Ранее Хименес выступал в Примере за мадридский «Атлетико».

    Источник: TuttoJuve

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1252

      FENIX-SL 1 час назад

      а для чего им это делать?
      за чалова 25 а за Хименеса 20?)

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