TuttoJuve: «Вулверхэмптон» может продать Хименеса в два раза дешевле рыночной цены. Игроком интересуются «Реал», «Барселона» и еще три клуба

«Вулверхэмптон» может продать форварда Рауля Хименеса за 20 миллионов евро при рыночной стоимости в 40 миллионов. Игрок может сменить клуб летом, пишет TuttoJuve.
На мексиканца претендуют «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Итальянцы в рамках сделки готовы отпустить в «Вулверхэмптон» Гонсало Игуаина.
- В текущем сезоне Хименес забил 22 гола и сделал десять ассистов в 44 матчах.
- Контракт мексиканца действует до 2023 года.
- Ранее Хименес выступал в Примере за мадридский «Атлетико».
Источник: TuttoJuve
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