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    Игрок «Нижнего Новгорода» Темников – о зарплатах: «Не я себе цифры прописываю, не выпрашиваю деньги под дулом пистолета»

    Футболист «Нижнего Новгорода» Иван Темников объяснил, почему не поддерживает сокращение зарплат. Игрок не понимает, куда будут уходить деньги.

    «Что касается сокращений зарплат, то если бы я знал, что те деньги, от которых я добровольно отказываюсь, идут на больницы и зарплаты врачей – хорошо. Но я не знаю, где они окажутся. Но никто же не говорит, что за наш счeт лишние средства врачи получат!

    У нас не любят, когда футболисты получают большие зарплаты. Но не я себе цифры в контракт прописываю и не выпрашиваю деньги под дулом пистолета. Футболисту предлагают деньги, его дело – согласиться или нет. Но если любому человеку предложат миллион, он не скажет: «Нет, большое спасибо, но мне и 100 тысяч хватит», – сказал Темников.

    • До 2019 года игрок выступал за «Динамо».
    • Игрок брал Суперкубок России с «Рубином» в 2012 году.
    • «Нижний Новгород» в последнем сезоне ФНЛ финишировал 11-м.

    Источник: «Чемпионат»

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