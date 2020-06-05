Игрок «Нижнего Новгорода» Темников – о зарплатах: «Не я себе цифры прописываю, не выпрашиваю деньги под дулом пистолета»

Футболист «Нижнего Новгорода» Иван Темников объяснил, почему не поддерживает сокращение зарплат. Игрок не понимает, куда будут уходить деньги.

«Что касается сокращений зарплат, то если бы я знал, что те деньги, от которых я добровольно отказываюсь, идут на больницы и зарплаты врачей – хорошо. Но я не знаю, где они окажутся. Но никто же не говорит, что за наш счeт лишние средства врачи получат!

У нас не любят, когда футболисты получают большие зарплаты. Но не я себе цифры в контракт прописываю и не выпрашиваю деньги под дулом пистолета. Футболисту предлагают деньги, его дело – согласиться или нет. Но если любому человеку предложат миллион, он не скажет: «Нет, большое спасибо, но мне и 100 тысяч хватит», – сказал Темников.