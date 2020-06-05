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  • Игрок «Нижнего Новгорода» Темников – о зарплатах: «Не я себе цифры прописываю, не выпрашиваю деньги под дулом пистолета»

Игрок «Нижнего Новгорода» Темников – о зарплатах: «Не я себе цифры прописываю, не выпрашиваю деньги под дулом пистолета»

5 июня 2020, 19:10
2

Футболист «Нижнего Новгорода» Иван Темников объяснил, почему не поддерживает сокращение зарплат. Игрок не понимает, куда будут уходить деньги.

«Что касается сокращений зарплат, то если бы я знал, что те деньги, от которых я добровольно отказываюсь, идут на больницы и зарплаты врачей – хорошо. Но я не знаю, где они окажутся. Но никто же не говорит, что за наш счeт лишние средства врачи получат!

У нас не любят, когда футболисты получают большие зарплаты. Но не я себе цифры в контракт прописываю и не выпрашиваю деньги под дулом пистолета. Футболисту предлагают деньги, его дело – согласиться или нет. Но если любому человеку предложат миллион, он не скажет: «Нет, большое спасибо, но мне и 100 тысяч хватит», – сказал Темников.

  • До 2019 года игрок выступал за «Динамо».
  • Игрок брал Суперкубок России с «Рубином» в 2012 году.
  • «Нижний Новгород» в последнем сезоне ФНЛ финишировал 11-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Темников Иван
Комментарии (2)
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1591411854
А Ваня хоть понимает, из каких средств берутся деньги на зарплаты футболерам?
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Hektor 84
1591467609
Еще один кривоногий быдло футболист! Получаешь свои миллионы и помалкивай. Или решил хайпануть на этом? Многим гражданам РФ сидевшим на самоизоляции платили мрот, многих сократили или предлагали писать заяву без содержания. Очень большое количество людей оказалось в заднице. За что платить тебе кривоногому игрочишке, мало того сидящему дома? Нет тренировок и игр какие могут быть деньги? Тебя и ни кто не спрашивал много ты получаешь или мало! Вопрос в том за что тебе платить?
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