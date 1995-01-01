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    Семин: «Если бы поступило предложение от киевского «Динамо» – нужно думать, вот и всe»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин ответил на вопросы о слухах, согласно которым он может вернуться в киевское «Динамо».

    «Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило: нужно думать, вот и всe. Наверное, ни для кого не секрет, что меня поздравил с днeм рождения президент «Динамо». Мы стабильно поздравляем друг друга», – сказал 73-летний российский специалист.

    • Семин возглавлял киевское «Динамо» с декабря 2007-го по май 2009-го, а также с декабря 2010-го по сентябрь 2012-го года.
    • С командой он выиграл по разу чемпионство и Суперкубок Украины.

    Суркис – о назначении Семина в «Динамо» К: «У меня есть тренер. Я это не обсуждаю»

    Источник: Metaratings

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