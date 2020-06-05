Семин: «Если бы поступило предложение от киевского «Динамо» – нужно думать, вот и всe»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин ответил на вопросы о слухах, согласно которым он может вернуться в киевское «Динамо».

«Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило: нужно думать, вот и всe. Наверное, ни для кого не секрет, что меня поздравил с днeм рождения президент «Динамо». Мы стабильно поздравляем друг друга», – сказал 73-летний российский специалист.

Семин возглавлял киевское «Динамо» с декабря 2007-го по май 2009-го, а также с декабря 2010-го по сентябрь 2012-го года.

С командой он выиграл по разу чемпионство и Суперкубок Украины.

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