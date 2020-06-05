Селюк – о массовых протестах в США: «Если Кокорин стукнул Пака стулом, в городах на Дальнем Востоке китайцы и корейцы должны громить магазины?»

Агент Дмитрий Селюк высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Протесты и мародерство – разные вещи. Скажу за себя, для меня цвет кожи не важен. Если же вы не согласны с расовой дискриминацией, есть законные правила, по которым можно выйти на протест или демонстрацию. В Америке нужен был повод, им стал Флойд, был бы не Флойд – взяли бы кого-нибудь другого.

Когда многие футболисты начинают высказывать якобы поддержку, главный вопрос – в поддержку чего? Флойда? Безусловно, полицейский арестован и будет сидеть. Но зачем футболисты выступают в поддержку этих бунтов, мародерства, унижений продавцов и владельцев магазинов, которых оттуда вышвыривают? При чем тут расизм?

Получается, если Кокорин стукнул Пака стулом, сейчас во всех городах, например, на Дальнем Востоке, китайцы и корейцы должны пойти на погром магазинов? Чушь собачья. Есть ситуация – арестовали, посадили», – заявил Селюк.