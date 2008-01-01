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    Селюк – о массовых протестах в США: «Если Кокорин стукнул Пака стулом, в городах на Дальнем Востоке китайцы и корейцы должны громить магазины?»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

    «Протесты и мародерство – разные вещи. Скажу за себя, для меня цвет кожи не важен. Если же вы не согласны с расовой дискриминацией, есть законные правила, по которым можно выйти на протест или демонстрацию. В Америке нужен был повод, им стал Флойд, был бы не Флойд – взяли бы кого-нибудь другого.

    Когда многие футболисты начинают высказывать якобы поддержку, главный вопрос – в поддержку чего? Флойда? Безусловно, полицейский арестован и будет сидеть. Но зачем футболисты выступают в поддержку этих бунтов, мародерства, унижений продавцов и владельцев магазинов, которых оттуда вышвыривают? При чем тут расизм?

    Получается, если Кокорин стукнул Пака стулом, сейчас во всех городах, например, на Дальнем Востоке, китайцы и корейцы должны пойти на погром магазинов? Чушь собачья. Есть ситуация – арестовали, посадили», – заявил Селюк.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, зажав шею коленом.
    • В городах США проходят акции протеста против действий полиции.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4165

      Добрый Бобер 3 минуты назад

      Вроде взрослый человек, должен же понимать, что у любого противостояния есть причина и есть повод. Флойд - повод, последняя капля.

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      Рейтинг: +1357

      Cleaner 8 минут назад

      Селюк совсем мозг пропил. ПРЕПРОТИВНЕЙШИЙ англосакс и враг России.

      0
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      Рейтинг: +1428

      Genz 54 минуты назад

      На бомбардире какая-то работает часть психов. Иначе не выкладывали сумасшедшие бредни селюка.

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