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  • Селюк – о массовых протестах в США: «Если Кокорин стукнул Пака стулом, в городах на Дальнем Востоке китайцы и корейцы должны громить магазины?»

Селюк – о массовых протестах в США: «Если Кокорин стукнул Пака стулом, в городах на Дальнем Востоке китайцы и корейцы должны громить магазины?»

5 июня 2020, 10:59
13

Агент Дмитрий Селюк высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Протесты и мародерство – разные вещи. Скажу за себя, для меня цвет кожи не важен. Если же вы не согласны с расовой дискриминацией, есть законные правила, по которым можно выйти на протест или демонстрацию. В Америке нужен был повод, им стал Флойд, был бы не Флойд – взяли бы кого-нибудь другого.

Когда многие футболисты начинают высказывать якобы поддержку, главный вопрос – в поддержку чего? Флойда? Безусловно, полицейский арестован и будет сидеть. Но зачем футболисты выступают в поддержку этих бунтов, мародерства, унижений продавцов и владельцев магазинов, которых оттуда вышвыривают? При чем тут расизм?

Получается, если Кокорин стукнул Пака стулом, сейчас во всех городах, например, на Дальнем Востоке, китайцы и корейцы должны пойти на погром магазинов? Чушь собачья. Есть ситуация – арестовали, посадили», – заявил Селюк.

  • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, зажав шею коленом.
  • В городах США проходят акции протеста против действий полиции.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
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Добрый Бобер
1591347551
Вроде взрослый человек, должен же понимать, что у любого противостояния есть причина и есть повод. Флойд - повод, последняя капля.
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Давид59
1591349009
Похоже у человека с мозгом проблемы. Ну кто выступает в поддержку мародёрства? Люди поддерживают протест против произвола полиции. А мародёрство - это всегда есть куча уродов, которым только бы пограбить. Они к протестам никаким боком. Их надо вылавливать и сажать
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serhio80
1591353785
Селюк, клоун ты ******, тебе бы стулом кто-нибудь *****, желательно из твоих загорелых клиентов)
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Kulimen
1591354673
Дмитрий Селюк назвал порядочного московского депутата КИТАЙЦЕМ... или КОРЕЙЦЕМ, что подтверждает тот факт, что ВСЕ УЗКОГЛАЗЫЕ на одно лицо. БОМБАРДИР- скандалы, интриги, расследования!!!
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NewLife
1591359137
Тот, кто говорит, что в Америке полицейский произвол, вообще не имеет понятия об американской жизни. Исключения, как в случае с Флойдом, только подтверждают правило, преступники будут наказаны. Надо вынуть бревно из своего глаза, чтобы говорить о соломинке в чужом. Все эти смельчаки, вылезшие сейчас ругать "пиндосию", почему то так же смело помалкивают, когда не менее ужасные вещи происходят у них под носом.
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Danish Dynamite
1591366049
Все правильно сказал.
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