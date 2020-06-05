Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»

Баскетболист «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант овладел миноритарной долей клуба «Филадельфия Юнион».

По данным источника, доля баскетболиста составляет от 1 до 5%.

Ранее другой баскетболист Джеймс Харден из «Хьюстона» купил миноритарную долю в футбольном клубе «Хьюстон Динамо».

Изначально Дюрант пытался дважды купить долю в клубе «Ди Си Юнайтед», но ему отказывали.