Форвард «Бетиса» Иглесиас покрасил ногти в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас выступил против расизма и гомофобии, покрасив ногти на своих руках.

27-летний испанец использовал черный лак, тем самым демонстрируя неприемлемость дискриминации.

«Сегодня и всегда мы говорим «нет» расизму и гомофобии. И вообще любому виду ненависти. Борьба с этим злом может быть выражена разными способами. Важно сделать ее видимой. Иглесиас, ты – топ», – говорится в публикации «Бетиса» в твиттере.