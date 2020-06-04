Агент Гайча – об интересе ЦСКА: «Предложений из России нет»

Фабиан Бустос, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, отреагировал на слухи о желании ЦСКА подписать его клиента.
«Интерес ЦСКА? Предложений из России нет», – сказал агент.
Ранее сообщалось, что аргентинский клуб готов продать 21-летнего футболиста за 13,5 миллиона евро.
- Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
- В составе команды из Буэнос-Айреса форвард забил семь голов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
- По информации «СЭ», в гонке за игроком лидирует «Интер».
Источник: Sport24