Metaratings: «Сан-Лоренсо» просит у ЦСКА за Гайча 13,5 миллиона

Аргентинский «Сан-Лоренсо» готов продать ЦСКА форварда Адольфо Гайча не менее чем за 13,5 миллиона евро, пишет Metaratings.

Московский клуб получит право вести переговоры по трансферу игрока, только когда предложит требуемую сумму. Между тем официальных запросов по футболисту не делал никто, а максимально возможное предложение составляет 8 миллионов евро.

Сообщалось, что фаворитами на подписание аргентинца считается «Интер», а сумма отступных за Гайча – 15 миллионов евро.