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    Metaratings: «Сан-Лоренсо» просит у ЦСКА за Гайча 13,5 миллиона

    Аргентинский «Сан-Лоренсо» готов продать ЦСКА форварда Адольфо Гайча не менее чем за 13,5 миллиона евро, пишет Metaratings.

    Московский клуб получит право вести переговоры по трансферу игрока, только когда предложит требуемую сумму. Между тем официальных запросов по футболисту не делал никто, а максимально возможное предложение составляет 8 миллионов евро.

    Сообщалось, что фаворитами на подписание аргентинца считается «Интер», а сумма отступных за Гайча – 15 миллионов евро.

    • В составе «Сан-Лоренсо» форвард забил семь голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1479

      Бомбардиръ 1 час назад

      Если бы продали Чалова в Англию и тогда купили бы сразу двух этих Гайчев...

      0
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      Рейтинг: +10117

      Cules2013 2 часа назад

      Да не будет за него столько ЦСКА платить. Тут еле-еле Влашича выкупили, хотя он доказал, что команде нужен позарез.

      3
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      Рейтинг: +679

      кто там 2 часа назад

      Ща гынер чалова за 30 млн продаст и купит 3 таких гайча, осталось только лохов найти кто 30 млн за чалова даст. ыгыгыгыг

      1
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      Рейтинг: +1899

      KPCCSPB > кто там 2 часа назад

      Да 25 давали, но он жлобяра... Чалов уедет из РПЛ на пару сезонов от силы, а потом вернётся, в Локо, спам или Зенит.

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