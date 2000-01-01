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    «СЭ»: «Интер» опережает ЦСКА в борьбе за Гайча

    «Интер» лидирует в гонке за нападающим «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчем, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, миланцы считаются фаворитами на подписание аргентинца благодаря хорошему контакту между игроком и вице-президентом итальянского клуба Хавьером Дзанетти.

    «Сан-Лоренсо» не намерен рассматривать варианты с арендой своего воспитанника, а продать его будет готов за 15 миллионов долларов (сумма отступных).

    Сегодня стало известно, что на Гайча претендует московский ЦСКА.

    • В составе «Сан-Лоренсо» форвард забил семь голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +822

      Play 37 минут назад

      Ну хоть в чём-то Интер опережает ЦСКА, а то всё ЦСКА, да ЦСКА впереди

      1
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    • ...
      Рейтинг: +669

      кто там 38 минут назад

      гынер с бабаем такие 15 млн. это же надо 15 раз по 1 миллиону за него предложить. гыгыгыгы. тут очевидно Интер.

      0
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      Рейтинг: +4596

      JTherry 1 час назад

      когда Гайч станет звездой приличного масштаба, можно будет вспомнить - "мы тоже претендовали"

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