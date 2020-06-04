«СЭ»: «Интер» опережает ЦСКА в борьбе за Гайча

«Интер» лидирует в гонке за нападающим «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчем, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, миланцы считаются фаворитами на подписание аргентинца благодаря хорошему контакту между игроком и вице-президентом итальянского клуба Хавьером Дзанетти.

«Сан-Лоренсо» не намерен рассматривать варианты с арендой своего воспитанника, а продать его будет готов за 15 миллионов долларов (сумма отступных).

Сегодня стало известно, что на Гайча претендует московский ЦСКА.