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    Metaratings: форвард «Сан-Лоренсо» Гайч – трансферная цель ЦСКА

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, утверждает Metaratings.

    Ранее на 21-летнего футболиста также претендовал «Зенит». Кроме того, в апреле сообщалось о желании «Барселоны» подписать аргентинца.

    • Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • В составе команды из Буэнос-Айреса форвард забил семь голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11182

      vladimir-7 7 минут назад

      Ну да, посмотрели одну игру и интерес пропал. В стоимости игрока
      забыли запятую между единицами поставить.

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