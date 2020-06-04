Metaratings: форвард «Сан-Лоренсо» Гайч – трансферная цель ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, утверждает Metaratings.
Ранее на 21-летнего футболиста также претендовал «Зенит». Кроме того, в апреле сообщалось о желании «Барселоны» подписать аргентинца.
- Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
- В составе команды из Буэнос-Айреса форвард забил семь голов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: Metaratings
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