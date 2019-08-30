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    «Зенит» борется за игроков «Сан-Лоренсо» Сенеси и Гайча

    Сразу два игрока аргентинского «Сан-Лоренсо» могут оказаться в «Зените». Россияне ведут борьбу за защитника Маркоса Сенеси и нападающего Адольфо Гайча с «Фиорентиной».

    По сведениям AS, оба игрока заинтересованы в переезде в Европу. Сенеси 22 года, Гайчу – 20 лет. В первую сборную футболисты не привлекаются.

    • Оба игрока – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Сенеси провел 23 матча, сделал голевой пас.
    • Гайч в минувшем розыгрыше провел 11 матчей, забил два гола.

    Источник: AS

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      paracetamol 55 минут назад

      Хватит врать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5706

      mihail200606 1 час назад

      Да что их так на аргентосов тянет.. От купленных манчини еле избавляются...

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