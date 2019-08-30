«Зенит» борется за игроков «Сан-Лоренсо» Сенеси и Гайча

Сразу два игрока аргентинского «Сан-Лоренсо» могут оказаться в «Зените». Россияне ведут борьбу за защитника Маркоса Сенеси и нападающего Адольфо Гайча с «Фиорентиной».

По сведениям AS, оба игрока заинтересованы в переезде в Европу. Сенеси 22 года, Гайчу – 20 лет. В первую сборную футболисты не привлекаются.