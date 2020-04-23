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    «Барселона» интересуется форвардом «Сан-Лоренсо» Гайчем

    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч привлек внимание «Барселоны», сообщает AS.

    По информации источника, каталонский клуб хочет воспользоваться ситуацией с нежеланием футболиста продлевать свой контракт, который истекает в 2021 году.

    Также 21-летний аргентинец интересен «Роме», «Брюгге», «Галатасараю» и другим клубам.

    • Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • В составе команды из Буэнос-Айреса форвард забил семь голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4924

      серега кашин 1 час назад

      ну сейчас стоимость будет увеличена в разы, браво агентам

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