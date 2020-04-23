«Барселона» интересуется форвардом «Сан-Лоренсо» Гайчем

ну сейчас стоимость будет увеличена в разы, браво агентам
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч привлек внимание «Барселоны», сообщает AS.
По информации источника, каталонский клуб хочет воспользоваться ситуацией с нежеланием футболиста продлевать свой контракт, который истекает в 2021 году.
Также 21-летний аргентинец интересен «Роме», «Брюгге», «Галатасараю» и другим клубам.
- Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
- В составе команды из Буэнос-Айреса форвард забил семь голов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.