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    «Тоттенхэм» может потерять из-за пандемии 200 миллионов. Клуб взял многомиллионный кредит

    «Тоттенхэм» решил воспользоваться государственной программой кредитования, ожидая существенные финансовые потери на фоне пандемии коронавируса.

    Предполагаемые убытки клуба составят 200 миллионов фунтов стерлингов. В связи с этим лондонцы взяли кредит в размере 175 миллионов, предоставленный министерством финансов Великобритании и Банком Англии. «Тоттенхэм» не собирается тратить кредит на приобретение футболистов, а намерен использовать эти деньги в качестве дополнительного оборотного капитала и гаранта финансовой гибкости, сообщается на сайте клуба.

    Сезон в АПЛ должен возобновиться 17 июня. Команда Жозе Моуриньо идет в турнирной таблице на восьмом месте.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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