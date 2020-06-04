«Тоттенхэм» может потерять из-за пандемии 200 миллионов. Клуб взял многомиллионный кредит

«Тоттенхэм» решил воспользоваться государственной программой кредитования, ожидая существенные финансовые потери на фоне пандемии коронавируса.

Предполагаемые убытки клуба составят 200 миллионов фунтов стерлингов. В связи с этим лондонцы взяли кредит в размере 175 миллионов, предоставленный министерством финансов Великобритании и Банком Англии. «Тоттенхэм» не собирается тратить кредит на приобретение футболистов, а намерен использовать эти деньги в качестве дополнительного оборотного капитала и гаранта финансовой гибкости, сообщается на сайте клуба.

Сезон в АПЛ должен возобновиться 17 июня. Команда Жозе Моуриньо идет в турнирной таблице на восьмом месте.