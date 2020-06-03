Президент «Урала»: «Погребняка выписали из больницы, все повторные тесты на коронавирус отрицательные»

Форвард «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы, где он находился с коронавирусом, рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Пашу выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», – сказал Иванов.

Погребняк был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией. Ранее отрицательные результаты показали тесты и остальных футболистов «Урала».