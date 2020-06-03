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    Президент «Урала»: «Погребняка выписали из больницы, все повторные тесты на коронавирус отрицательные»

    Форвард «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы, где он находился с коронавирусом, рассказал президент клуба Григорий Иванов.

    «Пашу выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», – сказал Иванов.

    Погребняк был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией. Ранее отрицательные результаты показали тесты и остальных футболистов «Урала».

    • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
    • «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.
    • РПЛ должна возобновиться 19 июня.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3932

      порт 9 минут назад

      Починился Пашка.

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