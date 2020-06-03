Минздрав Испании может разрешить присутствие зрителей на играх чемпионата

Министерство здравоохранения Испании может разрешить присутствие зрителей на матчах Ла Лиги текущего сезона.

«Допуск болельщиков может быть разрешен только в тех регионах, которые вошли в третью фазу снятия ограничений. Но, скорее всего, этого не случится, так как не будет соблюден спортивный принцип.

2 июня состоялась онлайн-конференция с участием министра здравоохранения Испании, министра спорта страны, а также четырех футболистов, включая защитника «Барселоны» Жерара Пике и полузащитника «Атлетико» Коке. Игроки сказали, что нельзя допускать зрителей на трибуны, пока это не будет разрешено сделать всем клубам Ла Лиги», – заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Испании Фернандо Саймон.