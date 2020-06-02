Игроки «Зенита» приступили к групповым тренировкам

«Зенит» возобновил групповые тренировки на клубной базе.
Занятия проходили с соблюдением социальной дистанции и в средствах индивидуальной защиты. Также перед началом тренировки весь инвентарь был продизенфицирован. Тренировки будут проходить регулярно в течение июня.
В субботу все игроки клуба сдали комплексные анализы на коронавирус: все результаты оказались отрицательными.
Напомним, «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Свой первый матч после коронавирусной паузы петербуржцы проведут 20 июня на выезде против ЦСКА.
twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 2, 2020