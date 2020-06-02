Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме: «Надеемся остаться на втором месте или занять первое»

Гилерме: «Надеемся остаться на втором месте или занять первое»

2 июня 2020, 16:41
3

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата России.

– Какие впечатления от первых тренировок после долгого перерыва?

– Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы.

– Легко было адаптироваться к тренировкам?

– Конечно, мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней десять, чтобы привыкнуть к полю.

– Какой сейчас график у команды?

– Почти как сборы перед сезоном. Процесс такой же – нас закрыли на базе, тренируемся дважды в день.

– Переживал, что чемпионат может не возобновиться?

– Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались – возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас все понятно – будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.

– Что думаешь о матчах без зрителей?

– Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей. Если руководство разрешило играть, нужно принять ситуацию и серьезно к ней отнестись. Без зрителей будет скучно, но главное, что футбол возвращается. Не играть совсем намного скучнее, чем играть без зрителей.

– Антон Коченков болеет коронавирусом. Поддерживаешь с ним связь?

– Несколько раз переписывались. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Надеюсь, Антон выздоровеет как можно быстрее и присоединится к нам на тренировках, – сказал Гилерме.

  • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
  • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1591109862
ну ну, удачи))
Ответить
O-Z
1591112812
Мещерекадзе топ
Ответить
Plyash
1591130020
При всём уважении,второе место сохранить - это потолок и причём будет очень сложно.Надо реально смотреть на вещи,Зенька первое место не отдаст,да ещё фарм-клубы помогут.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
9
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
10
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+