Гилерме: «Надеемся остаться на втором месте или занять первое»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата России.

– Какие впечатления от первых тренировок после долгого перерыва?

– Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы.

– Легко было адаптироваться к тренировкам?

– Конечно, мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней десять, чтобы привыкнуть к полю.

– Какой сейчас график у команды?

– Почти как сборы перед сезоном. Процесс такой же – нас закрыли на базе, тренируемся дважды в день.

– Переживал, что чемпионат может не возобновиться?

– Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались – возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас все понятно – будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.

– Что думаешь о матчах без зрителей?

– Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей. Если руководство разрешило играть, нужно принять ситуацию и серьезно к ней отнестись. Без зрителей будет скучно, но главное, что футбол возвращается. Не играть совсем намного скучнее, чем играть без зрителей.

– Антон Коченков болеет коронавирусом. Поддерживаешь с ним связь?

– Несколько раз переписывались. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Надеюсь, Антон выздоровеет как можно быстрее и присоединится к нам на тренировках, – сказал Гилерме.