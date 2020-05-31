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    Нигматуллин: «Благодарю судьбу, что я повстречал Семина. Уверен, мы еще поболеем за команду Юрия Павловича»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал ролик по случаю последнего рабочего дня в «Локомотиве» главного тренера Юрия Семина. Спортсмен поблагодарил судьбу за встречу со специалистом.

    «Юрий Палыч — 100% мой тренер. Именно с ним мне удалось достичь максимальных высот в футболе. Я стал лучшим вратарем, лучшим футболистом, лучшим спортсменом России в «Локомотиве» под его чутким руководством. Конечно же, он очень мне дал и в плане мотивации, и в плане личностного роста.

    Я счастлив и благодарю судьбу, что на футбольном пути я повстречал в свое время такого тренера. Я ценил и ценю каждое мгновение, которое мы работали вместе. Я хотел бы сейчас пожелать крепкого здоровья Юрию Палычу Семину. Пожелать продолжать нас радовать и, уверен, что еще обязательно поболеем на футбольных полях за команду Юрия Палыча Семина. С глубоким уважением, Руслан Нигматулин», – сказал экс-вратарь.

    • Завтра, 1 июня, «Локомотив» возглавит Марко Николич.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.
    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

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    Публикация от text (@ruslan_nigmatullin) 31 Май 2020 в 1:12 PDT

    Источник: инстаграм Руслана Нигматуллина

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    31.05.2020 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16901

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Жму руку, Руслан, мы ещё поборемся за справедливость, за Палыча.

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