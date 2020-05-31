Нигматуллин: «Благодарю судьбу, что я повстречал Семина. Уверен, мы еще поболеем за команду Юрия Павловича»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал ролик по случаю последнего рабочего дня в «Локомотиве» главного тренера Юрия Семина. Спортсмен поблагодарил судьбу за встречу со специалистом.

«Юрий Палыч — 100% мой тренер. Именно с ним мне удалось достичь максимальных высот в футболе. Я стал лучшим вратарем, лучшим футболистом, лучшим спортсменом России в «Локомотиве» под его чутким руководством. Конечно же, он очень мне дал и в плане мотивации, и в плане личностного роста.

Я счастлив и благодарю судьбу, что на футбольном пути я повстречал в свое время такого тренера. Я ценил и ценю каждое мгновение, которое мы работали вместе. Я хотел бы сейчас пожелать крепкого здоровья Юрию Палычу Семину. Пожелать продолжать нас радовать и, уверен, что еще обязательно поболеем на футбольных полях за команду Юрия Палыча Семина. С глубоким уважением, Руслан Нигматулин», – сказал экс-вратарь.

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