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    «Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

    «Локомотив» опубликовал пост в социальной сети по случаю последнего рабочего дня в клубе главного тренера Юрия Семина. Он тренировал москвичей еще в прошлом веке.

    «Сегодня последний день Юрия Сeмина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!

    Мы не прощаемся с Юрием Сeминым, а говорим ему: «Спасибо, Палыч», – написал клуб.

    «Локомотив» также создал специальную почту palych@fclm.ru, на которую все болельщики могут прислать пожелания и благодарности Семину.

    • Завтра, 1 июня, «Локомотив» возглавит Марко Николич.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.
    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии38
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      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Даже футбольная власть стала подлой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +565

      zarsm 1 час назад

      Ублюдки)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2673

      Томик 2 часа назад

      Толком не смогли сформулировать даже причину увольнения Сёмина. Теперь уже соломку начали стелить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5785

      Антибиотик 2 часа назад

      Почему именно в моем любимом клубе такое мелочное и алчное руководство?! Господа напрочь забыли что такое честь и совесть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Свежие,но мокрые простыни, не есть символ комфорта и обновления...
      Берут как за СВ,а едете в плацкарте.
      В Ромашково.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1418

      Genz 3 часа назад

      Ох, скоро полетят головы и жопы Кикнадзе и Мещерякова

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +405

      GreyDM > Genz 2 часа назад

      им фанаты уже страничку создали, около стадиона с чб фотками и гвоздичками))) креативненько получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1291

      Cleaner 3 часа назад

      О КАК запели...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Benifacto 4 часа назад

      пазорники...создайте себе почту куда вам мона гавна наметать...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      nemolod 5 часов назад

      Завтра заканчивается официальный срок контракта и Палыч точно все расскажет подробно !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      PAREVG. 5 часов назад

      Совет директоров очень плохо поступил с Семиным.
      И, что не пишите, мы, вам этого не простим!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1125

      Romantic2010 > PAREVG. 5 часов назад

      Вот, случись так, что Николич возьмет и сделает серию побед из 90 процентов матчей оставшихся и при этом догонит зенит. Я рассуждаю чисто гиппотетически. Простите ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +186

      PAREVG. > Romantic2010 5 часов назад

      Во первых: не сделает.
      Во вторых: не простим.
      Этот Николич в Локо, в лучшем случае до конца следующего сезона, а скорее всего только до зимнего перерыва. Потом новый тренер, и так далее...
      Все это мы уже проходили при смородине, и, снова наступили на те же грабли.

      5
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      ...
      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > Romantic2010 3 часа назад

      В оставшихся матчах Николичу разобраться бы с командой. Надежда на Чорлуку и Лоськова, если конечно последний не уйдет из команды.

      1
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      ...
      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 3 часа назад

      Широкое Дупло, иди свою бомжатню обсуждай, мерзость.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1125

      Romantic2010 > PAREVG. 3 часа назад

      Во - первых: Гипотетически это возможно!
      Во - вторых: Откуда вам известно на какой срок? у него контракт 2+2
      В третьих: Вы не признаете другого тренера или не признаете именно то, как расстались? отсюда вопрос, быть может вы любите именно Сёмина в Локомотиве? в ущерб чему-то...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1125

      Romantic2010 > ilichkadr 3 часа назад

      Согласен. Но я пытаюсь быть объективен тоже. Как можно поливать грязью тренера, который даже дня не провел в команде. Это раз. И два это желать команде провалиться в чемпионате. Получается Сёмина ставят выше интересов клуба, вот что пугает меня. Многие любят именно Сёмина в Локомотиве, и ставят его выше клуба. Но ведь так не должно быть.

      -1
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      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 3 часа назад

      Психических отклонений нет, просто дурак. Быть дураком не так то просто тут конкурентов до хрена. Вали на пункт ТБО, там головой думать не надо, руки нужны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 2 часа назад

      Бомжатина показала, как на пункте ТБО надо)))))

      Обтекай, малышок))))

      0
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      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > Romantic2010 2 часа назад

      Согласен. Поливать грязью человека, которого не видел в деле это чистой воды цинизм. Не адекватная реакция на увольнение Палыча адресована прежде всего нынешнему руководству. Болельщиков тоже нужно понять, не такого ухода легенды клуба ожидали. Можно было бы придумать сценарий, устроивший как болельщиков так и руководство клуба.

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      Рейтинг: +1125

      Romantic2010 > ilichkadr 2 часа назад

      Я вот тоже не согласен только с тем, как расстались с Палычем.

      0
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      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 2 часа назад

      Обосрались бомжатни, поэтому и закрыли полигон? Испугались гостей, а фанат джигурды? Тебе надо срочно поднимать настроение, хотя с таким диагнозом как гипоманиакальный психоз бороться тяжело. В курсе, что гипоманиакальный психоз передается фанатам? Тебе надо срочно менять Ник. Говорят свободный Ник "фанат Бузовой". Давай, вперед! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > Romantic2010 2 часа назад

      Ну, так все знающие Палыча ожидали несколько большего. По мне, так доиграли бы сезон, устроили на стадионе торжественные проводы и было бы всё окей. Зенит проводил же Адвоката-голландца, почетного гражданина Санкт-Петербурга.

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      Рейтинг: +186

      PAREVG. > Romantic2010 2 часа назад

      1: Возможно но маловероятно.
      2: Это предположение, основанное на истории Локомотива при смородине, там у всех были контракты, и все получали компенсацию...
      И все это было при щедрых вливаниях от РЖД. А сейчас, при жесткой экономии, при 8 игроках на выход, и планах продать всех кого получится, на Крыхе и Чарли результат не сделать.
      Напа нет как не было, а они разрушителя Баделя хотят купить а ему 32.
      С Семиным отвратительно расстались, но есть Лоськов, Пашинин, Маминов

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      ...
      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 2 часа назад

      Смени ник на "Широкое Дупло", тебе самое то))))

      Такой смешной питераст)))

      0
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      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 2 часа назад

      Смех без причины признак дурачины. Всё, Бобик издох........Сынок, ты в армии служил?

      0
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      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 2 часа назад

      Малышок, ты в армии стопудово на очках убирался.

      Ты не Бобик, ты "Широкое Дупло", и не смейся над своей сущностью, там плакать надо.

      0
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      Рейтинг: +1291

      Cleaner > Romantic2010 2 часа назад

      Даже если это случится, это будут победы Семина, а не Николича. Игры Николича начнутся с начала следующего сезона.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 2 часа назад

      Ясно, не служил......отмазался, прятался от военкомата или больной?

      0
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      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 1 час назад

      Эй, Широкое Дупло, по себе людей не суди!!!

      Ты какую справку купил? Гомосправку, наверное?

      А я, в отличии от тебя, служил в славном городе С-Пб, на Пискаревке. С-Пб, конечно, город красивый, но я побывал в 92-х городах мира и могу с уверенностью сказать, что не самый красивый. И такое, как ты, его ещё больше не красит.

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      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 1 час назад

      На Пискаревке? Наверное на Кущелевском хлебзаводе служил? Жаль, что ты не попал в Каменку. Там бы с тебя спесь быстро бы сняли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 1 час назад

      Во-первых, ты не опроверг ни Широкое Дупло, ни боярин, ни малыша...
      Во-вторых, ты сейчас показал свою тупость и свой настоящий возраст раз не знаешь про Пискарёвку)))) В этой части даже кино снимали.

      Обтекай снова, малышок.

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      ...
      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 48 минут назад

      Слушай старших, дурачок. Во-первых, на Пискарёвке воинских частей нет и не было никогда! Всё, что было, так это складская база окружного военторга и методико-кинологический центр. Во-вторых, воинские части были в Пушкине и в Павловске. В-третьих, если не знаешь, то не кукарекай так громко, иначе могут голову оторвать.
      Ты где якобы служил? На торговой базе отъедался или собачек кормил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 27 минут назад

      " Во-первых, на Пискарёвке воинских частей нет и не было никогда! Всё, что было,"

      Много минут смех))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Ох, как тебя, очкомой, бомбит.
      Поздравляю тебя, ты ещё раз показал свою тупость. Питераст, прекращай боярить и кочетовскую наружность свою показывать, малышок))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > PAREVG. 25 минут назад

      Сначала не купили игроков.
      Травмировались братья.

      И только Палыч смог...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > фанат джигурды 18 минут назад

      Уже ранее пиСАл, что смех без причины признак дурачины. Не ровен час угодишь в Кащенко. Ну, где же ты служил и кем служил, сынок? Не уходи от ответа. Часом не альтернативная служба была в Скворцова-Степанова?

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      Рейтинг: +6811

      ilichkadr > ilichkadr 16 минут назад

      Интересуюсь, а название фильма, который снимался в в/ч?

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      Рейтинг: +845

      фанат джигурды > ilichkadr 2 минуты назад

      ,Я знал, что ты выпускник Пряжки либо Степанова-Скворцова и теперь удостоверился. Малышок, смеха без причины не было, смеюсь над твоей убогой сущностью, хотя над такими смеяться- грешно.

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