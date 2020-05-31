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  • «Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

«Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

31 мая 2020, 09:20
64

«Локомотив» опубликовал пост в социальной сети по случаю последнего рабочего дня в клубе главного тренера Юрия Семина. Он тренировал москвичей еще в прошлом веке.

«Сегодня последний день Юрия Сeмина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!

Мы не прощаемся с Юрием Сeминым, а говорим ему: «Спасибо, Палыч», – написал клуб.

«Локомотив» также создал специальную почту palych@fclm.ru, на которую все болельщики могут прислать пожелания и благодарности Семину.

  • Завтра, 1 июня, «Локомотив» возглавит Марко Николич.
  • Москвичи в РПЛ идут вторыми.
  • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (64)
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PAREVG.
1590908638
Совет директоров очень плохо поступил с Семиным. И, что не пишите, мы, вам этого не простим!!!
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nemolod
1590909991
Завтра заканчивается официальный срок контракта и Палыч точно все расскажет подробно !
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Benifacto
1590910985
пазорники...создайте себе почту куда вам мона гавна наметать...
Ответить
Алехсбургер.
1590917304
Свежие,но мокрые простыни, не есть символ комфорта и обновления... Берут как за СВ,а едете в плацкарте. В Ромашково.
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Антибиотик
1590918969
Почему именно в моем любимом клубе такое мелочное и алчное руководство?! Господа напрочь забыли что такое честь и совесть.
Ответить
Томик
1590919772
Толком не смогли сформулировать даже причину увольнения Сёмина. Теперь уже соломку начали стелить.
Ответить
zarsm
1590922497
Ублюдки)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1590924021
Даже футбольная власть стала подлой.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1590949156
Фу как мерзко и некрасиво. Болельщикам Локо мои соболезнования , руководству Локо -Позор и презрение. Моё троекратное ФУ ФУ ФУ!
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APchelov
1590959448
Как на похоронах. Только портрет без ленты
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