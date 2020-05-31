«Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

«Локомотив» опубликовал пост в социальной сети по случаю последнего рабочего дня в клубе главного тренера Юрия Семина. Он тренировал москвичей еще в прошлом веке.

«Сегодня последний день Юрия Сeмина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!

Мы не прощаемся с Юрием Сeминым, а говорим ему: «Спасибо, Палыч», – написал клуб.

«Локомотив» также создал специальную почту palych@fclm.ru, на которую все болельщики могут прислать пожелания и благодарности Семину.