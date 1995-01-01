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    La Gazzetta dello Sport: Йович – более приоритетный вариант для «Милана», чем Азмун

    «Милан» планирует усилить атакующую линию. Итальянцы могут заполучить форварда «Зенита» Сердара Азмуна, однако более приоритетным вариантом является нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Другим претендентом на Азмуна является «Наполи». Иранец на рынке стоит 14,5 миллиона евро.

    • Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
    • В дебютном сезоне он провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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