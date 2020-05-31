La Gazzetta dello Sport: Йович – более приоритетный вариант для «Милана», чем Азмун

«Милан» планирует усилить атакующую линию. Итальянцы могут заполучить форварда «Зенита» Сердара Азмуна, однако более приоритетным вариантом является нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, пишет La Gazzetta dello Sport.

Другим претендентом на Азмуна является «Наполи». Иранец на рынке стоит 14,5 миллиона евро.