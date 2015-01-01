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    Журналист Скира: «Милан» может арендовать Йовича на два года с правом выкупа

    Нападающий «Реала» Лука Йович может стать игроком «Милана».

    Боссы итальянского клуба планируют арендовать 22-летнего серба на два года с опцией выкупа.

    Осложняет сделку – зарплата серба в «Реале» в размере пяти миллионов евро в год.

    По данным источника, «Милан» не готов предложить такие же условия.

    • Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
    • В дебютном сезоне он провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1204

      FENIX-SL 1 час назад

      ну какой милан
      нужен играющий клуб если уж отдавать

      да и пусть шанс дадут в Реале

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