Журналист Скира: «Милан» может арендовать Йовича на два года с правом выкупа

Нападающий «Реала» Лука Йович может стать игроком «Милана».

Боссы итальянского клуба планируют арендовать 22-летнего серба на два года с опцией выкупа.

Осложняет сделку – зарплата серба в «Реале» в размере пяти миллионов евро в год.

По данным источника, «Милан» не готов предложить такие же условия.