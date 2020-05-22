Журналист Скира: «Милан» может арендовать Йовича на два года с правом выкупа

Нападающий «Реала» Лука Йович может стать игроком «Милана».
Боссы итальянского клуба планируют арендовать 22-летнего серба на два года с опцией выкупа.
Осложняет сделку – зарплата серба в «Реале» в размере пяти миллионов евро в год.
По данным источника, «Милан» не готов предложить такие же условия.
- Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
- В дебютном сезоне он провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.