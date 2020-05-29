Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна

«Милан» хочет летом купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб пока не вступал в официальные переговоры, но уже контактировал с агентом футболиста Фали Рамадани.

Тем не менее, фаворитом в гонке за иранским форвардом остается «Наполи», который готов заплатить за него 25 миллионов евро.