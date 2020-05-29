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Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна

29 мая 2020, 13:17
8

«Милан» хочет летом купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб пока не вступал в официальные переговоры, но уже контактировал с агентом футболиста Фали Рамадани.

Тем не менее, фаворитом в гонке за иранским форвардом остается «Наполи», который готов заплатить за него 25 миллионов евро.

  • В феврале 2019 года «Зенит» купил игрока у «Рубина» за 12 миллионов евро.
  • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
  • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Кубок Россия. Премьер-лига Милан Зенит Азмун Сердар
Комментарии (8)
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BarStep
1590749487
Ну вот и желаемые Зенитом 30 лямов забрезжили на горизонте.., а там глядишь и все 31...)) Конкуренция - великая сила
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JTherry
1590751781
откуда в Милане деньги? подерутся между собой макаронники и не купят в результате))
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Maga Ingush
1590752372
Он достоин этих денег, в рпл нет такого техничного быстрого и забивного форварда, и он с каждым годом хорошеетч думаю из него выйдет отличный форвард в Наполи
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paracetamol
1590754744
Этим за 40 лямов надо всучить!
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_Marqella_
1590757936
За 12м купить за 30м продать по моему так очень выгодная сделка..надо отдавать...))
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dinar7777dinar
1590760264
да сердар уходи уже угробишь себя в этом бомжатнике !
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Ганнибал Лектор
1590775593
идите в пень, нищеброды! Азмун стоит много миллионов, а не так, как вы привыкли!
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