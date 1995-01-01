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    Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна

    «Милан» хочет летом купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, итальянский клуб пока не вступал в официальные переговоры, но уже контактировал с агентом футболиста Фали Рамадани.

    Тем не менее, фаворитом в гонке за иранским форвардом остается «Наполи», который готов заплатить за него 25 миллионов евро.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил игрока у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Maga Ingush 31 минуту назад

      Он достоин этих денег, в рпл нет такого техничного быстрого и забивного форварда, и он с каждым годом хорошеетч думаю из него выйдет отличный форвард в Наполи

      0
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      Рейтинг: +1231

      FENIX-SL 37 минут назад

      такое чувство будто миланом управляют те же люди что и нашим футболом
      трансферы просто так

      0
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      Рейтинг: +4505

      JTherry 41 минуту назад

      откуда в Милане деньги? подерутся между собой макаронники и не купят в результате))

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      Рейтинг: +3588

      BarStep 1 час назад

      Ну вот и желаемые Зенитом 30 лямов забрезжили на горизонте.., а там глядишь и все 31...)) Конкуренция - великая сила

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