Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна

«Милан» хочет летом купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб пока не вступал в официальные переговоры, но уже контактировал с агентом футболиста Фали Рамадани.
Тем не менее, фаворитом в гонке за иранским форвардом остается «Наполи», который готов заплатить за него 25 миллионов евро.
- В феврале 2019 года «Зенит» купил игрока у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.
Источник: Calciomercato