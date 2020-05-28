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    «Наполи» готов отдать за Азмуна 25 миллионов, «Зенит» просит 30

    «Наполи» все еще надеется приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна и готов отдать за иранца 25 миллионов евро, пишет la Gazzetta dello Sport.

    Петербургский клуб оценивает Азмуна не менее чем в 30 миллионов. В «Наполи» нападающий рассматривается в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуто неаполитанцев этим летом. Сам Азмун говорил, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате.

    • феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    28.05.2020 18:11
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1522

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      Иранйцу в наполи не будут такие бабки платить)))

      0
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      Рейтинг: -18

      Спартач80 16 часов назад

      Мы договорились и продаём Азмуна!Семак-"но он мне нужен!" точно продаём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      FRZZ 18 часов назад

      Если собрались продавать Азмуна, то и 25 млн нормальная сумма, учитывая всемирный финансовый кризис связанный с пандемией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1231

      FENIX-SL 18 часов назад

      да какие 30?
      за что?!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1227

      kazak161 18 часов назад

      Какой смысл Азмуну менять Зенит на Наполи?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1745

      "supermax" > kazak161 18 часов назад

      ну к примеру если бакланы одолели то почему нет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1227

      kazak161 > "supermax" 18 часов назад

      Все рвутся в Европу,но почему то забывают Россию,не знаю,может там лучше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4228

      САДЫЧОК 18 часов назад

      Азмун хорош ! Если уйдет-то ущербная игра на бревно приведет к краху ! Нужно срочно Кокорина возвращать !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      valkam72 19 часов назад

      Очко не треснет за 30.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1273

      Cleaner 19 часов назад

      Надо было просить 35, отдали бы за 30.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16839

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Деньги неплохие, можно продавать, тем более сам Азмун этого хочет. Только вот с кем в Европе играть? Не с Дзюбой же. Придётся продлить Кокорина.

      4
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      Рейтинг: +5737

      paracetamol 19 часов назад

      Пусть 30 гонят. Азмун у нас один!

      1
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      Рейтинг: +401

      ziborock > paracetamol 19 часов назад

      "Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка."

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