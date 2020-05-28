«Наполи» готов отдать за Азмуна 25 миллионов, «Зенит» просит 30

«Наполи» все еще надеется приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна и готов отдать за иранца 25 миллионов евро, пишет la Gazzetta dello Sport.
Петербургский клуб оценивает Азмуна не менее чем в 30 миллионов. В «Наполи» нападающий рассматривается в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуто неаполитанцев этим летом. Сам Азмун говорил, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате.
- феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport