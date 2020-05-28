«Наполи» готов отдать за Азмуна 25 миллионов, «Зенит» просит 30

«Наполи» все еще надеется приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна и готов отдать за иранца 25 миллионов евро, пишет la Gazzetta dello Sport.

Петербургский клуб оценивает Азмуна не менее чем в 30 миллионов. В «Наполи» нападающий рассматривается в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуто неаполитанцев этим летом. Сам Азмун говорил, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате.