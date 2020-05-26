«Хочу принять новый вызов». Азмун прокомментировал информацию об интересе «Наполи»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе со стороны «Наполи».

«У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на выступлениях за петербургскую команду и надеюсь, что все будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет. Это хороший опыт, но я хочу принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретного об интересе «Наполи», – цитирует Азмуна Calciomercato.

В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.

В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.

Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

Медведев – о слухах про переговоры с «Наполи» по Азмуну: «Пример того, как агенты пытаются создать историю в своих интересах»