Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «Хочу принять новый вызов». Азмун прокомментировал информацию об интересе «Наполи»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе со стороны «Наполи».

    «У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на выступлениях за петербургскую команду и надеюсь, что все будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет. Это хороший опыт, но я хочу принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретного об интересе «Наполи», – цитирует Азмуна Calciomercato.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

    Медведев – о слухах про переговоры с «Наполи» по Азмуну: «Пример того, как агенты пытаются создать историю в своих интересах»

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2020 16:02
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      klyukin 26 мая, 19:02

      надуманно прессой!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner 26 мая, 16:47

      Никуда Азмун из Зенита не уйдет. Пока сам Зенит его не попросит...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > Cleaner 26 мая, 17:30

      думаю попросит..))выгода в деньгах главнее ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3587

      BarStep 26 мая, 16:24

      Если это (Наполи) серьёзно, - тогда в добрый путь.. Думаю, Азмун славно потрудился на полях РФ..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > BarStep 26 мая, 17:31

      там это не тут..в футболе !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5727

      paracetamol 26 мая, 16:06

      Сиди дома и не прозорься!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1873

      KPCCSPB > paracetamol 26 мая, 16:56

      Да, в ЛЧ с Дзюбой ничего не смогли показать, кроме матча с Бенфикой дома...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -123

      Бoрат > paracetamol 26 мая, 23:37

      А вдруг он ПРОЗОРЛИВ . Гыгыгы .

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru