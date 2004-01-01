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    Медведев – о слухах про переговоры с «Наполи» по Азмуну: «Пример того, как агенты пытаются создать историю в своих интересах»

    «Зенит» на сегодняшний день ни с кем не обсуждает трансфер нападающего Сердара Азмуна, об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

    «Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота – доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет», – сказал Медведев.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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