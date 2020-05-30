«Легия» опубликовала шуточный пост в твиттере по случаю старта космического корабля Crew Dragon к МКС. Это первый в истории частный пилотируемый полет в космос.

В «Легии» считают, что астронавты Боб Бенкен и Даг Херли перед стартом смотрели матч команды из Варшавы с «Лехом» (1:0). 64 минуты на поле провел нападающий клуба из Познани Тимур Жамалетдинов.

«Если вам интересно, как выглядели последние минуты перед стартом», – подписала фото «Легия».

Это первый американский пилотируемый полет в космос с 2011 года.

«Легия» с отрывом лидирует в чемпионате Польши.

Жамалетдинов принадлежит ЦСКА.