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    «Легия» полагает, что астронавты Crew Dragon перед запуском к МКС смотрели матч с «Лехом». В нем играл Жамалетдинов

    «Легия» опубликовала шуточный пост в твиттере по случаю старта космического корабля Crew Dragon к МКС. Это первый в истории частный пилотируемый полет в космос.

    В «Легии» считают, что астронавты Боб Бенкен и Даг Херли перед стартом смотрели матч команды из Варшавы с «Лехом» (1:0). 64 минуты на поле провел нападающий клуба из Познани Тимур Жамалетдинов.

    «Если вам интересно, как выглядели последние минуты перед стартом», – подписала фото «Легия».

    • Это первый американский пилотируемый полет в космос с 2011 года.
    • «Легия» с отрывом лидирует в чемпионате Польши.
    • Жамалетдинов принадлежит ЦСКА.

    Источник: твиттер «Легии»

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    30.05.2020 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +139

      Puddle 37 минут назад

      Легия устроила хрюкам в Лужниках настоящий опорос! ГыГыГы!

      0
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      Рейтинг: +698

      vmonomah17 1 час назад

      Думаю, здесь надо подключить к расследованию следственный комитет рф)))

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