Легия устроила хрюкам в Лужниках настоящий опорос! ГыГыГы!
«Легия» опубликовала шуточный пост в твиттере по случаю старта космического корабля Crew Dragon к МКС. Это первый в истории частный пилотируемый полет в космос.
В «Легии» считают, что астронавты Боб Бенкен и Даг Херли перед стартом смотрели матч команды из Варшавы с «Лехом» (1:0). 64 минуты на поле провел нападающий клуба из Познани Тимур Жамалетдинов.
«Если вам интересно, как выглядели последние минуты перед стартом», – подписала фото «Легия».
- Это первый американский пилотируемый полет в космос с 2011 года.
- «Легия» с отрывом лидирует в чемпионате Польши.
- Жамалетдинов принадлежит ЦСКА.
Gdybyście zastanawiali się, jak wyglądały ostatnie chwile przed startem #Falcon9 #LPOLEG pic.twitter.com/KTMyj18G5N— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 30, 2020