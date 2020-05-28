Дюков поблагодарил российское правительство за поддержку возобновления РПЛ

Президент РФС Александр Дюков выразил благодарность руководству страны за поддержку решения возобновить в июне футбольный сезон.

Сегодня Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ и проведение игр со зрителями.

Заполняемость трибун на матчах лиги не должна превышать 10 процентов.

Рестарт турнира ожидается 21 июня.

«Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. Конечно, главная задача – в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса: Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), любительские соревнования, детско-юношеский спорт. Опыт с запуском РПЛ и Кубка России нам в этом поможет.

Я хотел бы поблагодарить правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России. Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с Министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране», – сказал Дюков.