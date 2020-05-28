Дюков поблагодарил российское правительство за поддержку возобновления РПЛ

Президент РФС Александр Дюков выразил благодарность руководству страны за поддержку решения возобновить в июне футбольный сезон.
- Сегодня Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ и проведение игр со зрителями.
- Заполняемость трибун на матчах лиги не должна превышать 10 процентов.
- Рестарт турнира ожидается 21 июня.
«Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. Конечно, главная задача – в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса: Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), любительские соревнования, детско-юношеский спорт. Опыт с запуском РПЛ и Кубка России нам в этом поможет.
Я хотел бы поблагодарить правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России. Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с Министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране», – сказал Дюков.