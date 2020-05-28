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    Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ и проведение игр со зрителями

    Роспотребнадзор и РФС согласовали с РПЛ регламент возобновления тренировок и матчей чемпионата, сообщает стопкоронавирус.рф.

    Регламент предусматривает регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению, социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, проведение ежедневного медицинского осмотра.

    Кроме того, согласована возможность проведения матчей со зрителями – эта инициатива исходила от клубов РПЛ. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 10%, поскольку это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех санитарных мер.

    Источник: стопкоронавирус.рф

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    28.05.2020 18:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +781

      Alex Flash 16 часов назад

      10 - уже хорошо. не такая пантомима ,как в Германии

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      Рейтинг: +46

      Руслан ДСЛЦЗ 18 часов назад

      Раз уж 10 разрешили, если все будет хорошо, то и 30 разрешат

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      Рейтинг: +3470

      Yurok161 19 часов назад

      Надеюсь владельцы абонементов войдут в эти 10 %

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      Рейтинг: +1849

      baden69 > Yurok161 19 часов назад

      Мне кажется, что и в Ростове владельцев абонементов намного больше 10% всестимости стадиона, не говоря уж о СМ, ЦСКА, Краснодаре и Зените. Как делить???

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      Рейтинг: +3470

      Yurok161 > baden69 19 часов назад

      Конечно больше,но хотя бы так.Хотя пару матчей,да увижу.А делить,кто успел,тот и сел.Как обычно происходит на ЕК.А вообще,мое мнение,что приоритет должен отдаваться тем,кто чаще посещал матчи.То есть преданным болельщикам.Опять таки нужно распределить процент болельщикам и процент фанатам.Но это уже на совесть клубам.

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      Рейтинг: +5737

      paracetamol 19 часов назад

      Хоть бы 50% зрителей сделали, в большинстве клупов больше не ходють!

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