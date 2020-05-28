Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ и проведение игр со зрителями

Роспотребнадзор и РФС согласовали с РПЛ регламент возобновления тренировок и матчей чемпионата, сообщает стопкоронавирус.рф.

Регламент предусматривает регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению, социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, проведение ежедневного медицинского осмотра.

Кроме того, согласована возможность проведения матчей со зрителями – эта инициатива исходила от клубов РПЛ. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 10%, поскольку это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех санитарных мер.