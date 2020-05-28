«Дерьмовый календарь». Нагельсман пожаловался на расписание игр Бундеслиги

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман остался недоволен календарем Бундеслиги. Специалист считает, что из-за плотного графика игр его команда не смогла победить в среду «Герту» (2:2).

«Я очень не доволен. Мы должны запомнить эту игру. Мы должны учиться, чтобы постоянно не догонять. В начале матча мы защищались как студенческая команда. Я глубоко разочарован результатом.

Было трудно войти в игру. Для нас это была первая «английская неделя» за несколько месяцев, для «Герты» же нет. У них был четырехдневный перерыв. Я не понимаю, как составляется календарь. «Герта» играет в пятницу, мы в воскресенье, а игра между нами в среду. Это очередной случай, когда мы получаем действительно дерьмовый календарь игры. Мы говорили об этом на заседаниях лиги, но никто нас не послушал», – сказал Нагельсман.

«РБ Лейпциг» упустил победу над «Гертой», ведя в счете 2:1. Команда Нагельсмана идет в Бундеслиге на 3-м месте.