Дзюба считает Шомуродова и Азмуна главными конкурентами по бомбардирской гонке РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от борьбы за звание лучшего бомбардира РПЛ сезона-2019/20.

«Борьба еще не закончилась. Шомуродов очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть ее будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.

Я, правда, такой футболист, который считает – кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю. Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки. При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», – сказал 31-летний футболист.