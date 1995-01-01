Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Дзюба считает Шомуродова и Азмуна главными конкурентами по бомбардирской гонке РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от борьбы за звание лучшего бомбардира РПЛ сезона-2019/20.

    «Борьба еще не закончилась. Шомуродов очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть ее будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.

    Я, правда, такой футболист, который считает – кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю. Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки. При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», – сказал 31-летний футболист.

    • Дзюба в текущем розыгрыше РПЛ забил 13 голов в 21 матче.
    • Шомуродов отличился 11 раз в 22 играх в составе «Ростова».
    • В активе Азмуна 10 забитых мячей в 21 поединке. Столько же на счету форварда «Спартака» Александра Соболева.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      Питерский князь 1 час назад

      Такой точкой зрения и я могу включиться.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      NewLife 3 часа назад

      Вот у Пуделя любимая позиция: коленно-локтевая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      NewLife 3 часа назад

      Кто в лучшей позиции, об того и рикошетить надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      ну уж точно не бол-бой Соболев

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru