Дзюба считает Шомуродова и Азмуна главными конкурентами по бомбардирской гонке РПЛ

Такой точкой зрения и я могу включиться.
=)))
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от борьбы за звание лучшего бомбардира РПЛ сезона-2019/20.
«Борьба еще не закончилась. Шомуродов очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть ее будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.
Я, правда, такой футболист, который считает – кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю. Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки. При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», – сказал 31-летний футболист.
- Дзюба в текущем розыгрыше РПЛ забил 13 голов в 21 матче.
- Шомуродов отличился 11 раз в 22 играх в составе «Ростова».
- В активе Азмуна 10 забитых мячей в 21 поединке. Столько же на счету форварда «Спартака» Александра Соболева.