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    Федун: «Спартак» готов раздавать на входе на стадион маски и перчатки со своей символикой»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что клуб позаботится о безопасности болельщиков, если им разрешат быть на стадионе после возобновления РПЛ. Москвичи готовы сами выпускать маски и перчатки.

    «Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15000 зрителей, а не 45000, но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе», – сказал Федун РБК.

    • По словам функционера, убытки от проведения матчей без зрителей составят не менее 1,5 миллиарда рублей.
    • Возобновление сезона намечен на 21 июня. В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: РБК

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3881

      3a zenit 1 час назад

      предложение хорошее...футболисты тоже в масках-перчатках бегать будут?Они ведь сморкают и харкают по всему полю.

      0
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      Рейтинг: +116

      NewLife 2 часа назад

      Прикольно было бы посмотреть на ОМОН в спартаковских намордниках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 3 часа назад

      Стыдобище!

      1
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      Рейтинг: +4222

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Много тянул я на Федуна , но походу он единственный адекватный руководитель остался в нашем футболе.

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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Футбол без зрителей - извращение !!!
      Для кого они играют ???
      У нас понятно, главное бюджетные деньги раздербанить, но частным клубам нужна выручка. Краснодар и Спартак пляшут от посещения , а не от госкомпаний.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 7 часов назад

      Предложение хорошее, тем более футбол начнется только 21 июня и
      будет видна обстановка с коронавирусом, кроме этого отличный удар
      оленеводу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1184

      evgevg13 7 часов назад

      А противогазы и противозачаточные???

      1
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      Рейтинг: +13205

      vka1970 8 часов назад

      Предложение не плохое, но пока рано его в жизнь применять.В стране много ещё таких, кто наслушавшись Мясникова, вирус в хрен не ставит.А зря.
      Недавно тест проходил и когда мне объявляли приговор, я окуел от количества жёлтых квадратиков на экране.Минимум половина тех у кого брали анализ в тот же день что и у меня.Поэтому повторю:предложение хорошее, но спешить не стоит.

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      Рейтинг: +2424

      алдан2014 12 часов назад

      Зауважал я Арнольдыча.По делу мужик говорит последнее время

      2
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      Рейтинг: -140

      Бoрат 14 часов назад

      Хорошая идея - надо руководству Зенита её донести , но вот что бы они еще раздавали плеточки , наручнички , а если еще обеспечат презиками и смазочкой , то мы можем и дома остаться . Гыгыгы . От души покричим - Зенит , а а а . Гыгыгы .

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