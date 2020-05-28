Федун: «Спартак» готов раздавать на входе на стадион маски и перчатки со своей символикой»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что клуб позаботится о безопасности болельщиков, если им разрешат быть на стадионе после возобновления РПЛ. Москвичи готовы сами выпускать маски и перчатки.

«Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15000 зрителей, а не 45000, но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе», – сказал Федун РБК.