Федун: «Убытки от проведения остатка сезона без зрителей будут минимум полтора миллиарда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун предположил, сколько могут потерять клубы РПЛ в случае проведения оставшихся матчей сезона без зрителей.
«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо.
Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», – сказал Федун.
Сообщалось, что игры РПЛ могут продолжить при зрителях – этот вопрос сейчас РФС обсуждает с правительством.
- Рестарт сезона намечен на 21 июня. В РПЛ осталось провести 8 туров.
- В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».
Источник: Sport24