Федун: «Убытки от проведения остатка сезона без зрителей будут минимум полтора миллиарда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун предположил, сколько могут потерять клубы РПЛ в случае проведения оставшихся матчей сезона без зрителей.

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо.

Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», – сказал Федун.

Сообщалось, что игры РПЛ могут продолжить при зрителях – этот вопрос сейчас РФС обсуждает с правительством.