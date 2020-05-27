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  • Федун: «Убытки от проведения остатка сезона без зрителей будут минимум полтора миллиарда»

Федун: «Убытки от проведения остатка сезона без зрителей будут минимум полтора миллиарда»

27 мая 2020, 18:30
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун предположил, сколько могут потерять клубы РПЛ в случае проведения оставшихся матчей сезона без зрителей.

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо.

Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», – сказал Федун.

Сообщалось, что игры РПЛ могут продолжить при зрителях – этот вопрос сейчас РФС обсуждает с правительством.

  • Рестарт сезона намечен на 21 июня. В РПЛ осталось провести 8 туров.
  • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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alex1951
1590595838
И ты,Федунищще,так спокойно об этом заявляешь? Похоже твои закрома, вирус не до конца зачистил.... Надо бы братков к тебе заслать,чтоб с их помощью поддержать в регионах болел Спартака(финансово),а счет болел идет на миллионы,кто без работы,кто болен.... Короче ,Федунищще,бабло должно крутиться,работать ....колись .....
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NewLife
1590597032
Федун, для тебя болельщики - истуканы, которые нужны только как источник бабла и которыми можно манипулировать. Еще скажи, что на каждом надо при входе вакцину испытать, чтобы без толку на стадионе не ошивались.
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oyabun
1590599035
В Европе, где всё закончилось гораздо раньше чем у нас играют без зрителей. Они глупее вас, г-н Федун? Прибыль застила глаза..
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paracetamol
1590614353
Придется Федуну всех свиней сдать на мясокомбинат и закрыть лавочку.
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evgevg13
1590640324
Не обедняет в конец
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