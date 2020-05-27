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    Федун: «Убытки от проведения остатка сезона без зрителей будут минимум полтора миллиарда»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун предположил, сколько могут потерять клубы РПЛ в случае проведения оставшихся матчей сезона без зрителей.

    «Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо.

    Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», – сказал Федун.

    Сообщалось, что игры РПЛ могут продолжить при зрителях – этот вопрос сейчас РФС обсуждает с правительством.

    • Рестарт сезона намечен на 21 июня. В РПЛ осталось провести 8 туров.
    • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Sport24

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    27.05.2020 18:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1184

      evgevg13 7 часов назад

      Не обедняет в конец

      0
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      Рейтинг: +5727

      paracetamol 15 часов назад

      Придется Федуну всех свиней сдать на мясокомбинат и закрыть лавочку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22303

      oyabun 19 часов назад

      В Европе, где всё закончилось гораздо раньше чем у нас играют без зрителей. Они глупее вас, г-н Федун? Прибыль застила глаза..

      1
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      Рейтинг: +1784

      serhio80 > oyabun 17 часов назад

      Парад через три дня после 21ого и выборы плюс Бессмертный полк через пять дней вас не смущают?)

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      Рейтинг: +22303

      oyabun > serhio80 3 часа назад

      смущают. Но это уже совсем другая история..

      0
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      Рейтинг: +116

      NewLife 19 часов назад

      Федун, для тебя болельщики - истуканы, которые нужны только как источник бабла и которыми можно манипулировать. Еще скажи, что на каждом надо при входе вакцину испытать, чтобы без толку на стадионе не ошивались.

      -2
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      Рейтинг: +2590

      playsh > NewLife 16 часов назад

      Уважаемый,во всём мире болельщик является основным источником дохода,а вот манипулировать ими ещё надо уметь.Прежде чем ляпнуть что-либо,подумай сначала.Без обиды.

      0
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      Рейтинг: +116

      NewLife > playsh 15 часов назад

      А ты представляешь себе, о каких санитарных нормах он говорит - все сидят через два метра и в масках и перчатках ? Это просто утопия. Он же сам переболел и знает, почем фунт лиха. Поэтому разговор о санитарных нормах не более, чем прикрытие проблемы потери денег, и если это удасться избежать, рискуя здоровьем людей, то О.К. ? Хотя его тоже можно понять.

      0
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      Рейтинг: +2590

      playsh > NewLife 15 часов назад

      Пойми,раскидать по трибунам 6.000-8.000 челов,как это предписано врачами на стадионе ",ёмкостью" в 40.000-50.000 ,можно,там будет дистанция более 2 метров. Финансы здесь не поправишь,тут дело в другом, без зрителей спортсмены играть не умеют,поверь,по себе знаю,игра другая совсем,мёртвая какая-то.Игра не для кого,это страшно.Если на трибуне будут сидеть пацаны даже 300-500 человек и орать,уже футбол будет другой.Поэтому зрители чуть-чуть,но пусть будут.Моё мнение.Зритель для спортсмена это наркотик.Удачи.

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      Рейтинг: +8162

      alex1951 20 часов назад

      И ты,Федунищще,так спокойно об этом заявляешь?
      Похоже твои закрома, вирус не до конца зачистил....
      Надо бы братков к тебе заслать,чтоб с их помощью поддержать в регионах болел Спартака(финансово),а счет болел идет на миллионы,кто без работы,кто болен....
      Короче ,Федунищще,бабло должно крутиться,работать ....колись .....

      1
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      Рейтинг: +8888

      ufos73 > alex1951 19 часов назад

      Для народа (зины) эти убытки будут еще больше...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3127

      Борат 20 часов назад

      От твоего лукойла какие убытки - народную нефть качаешь и набиваешь свои карманы да никчемный пищевик содержишь !
      Стыдно за рылов ! Позор хрякам!
      Гыгы

      -3
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