Бундеслига. «Лейпциг» упустил победу над «Гертой», команда Нагельсмана из последних шести матчей выиграла в двух

В 28-м туре Бундеслиги «Лейпциг» не справился с «Гертой». Берлинцы под руководством Бруно Лаббадиа провели три матча, ни разу не проиграли.

«Лейпциг» из последних шести встреч выиграл две и идет в таблице на третьем месте. «Герта» – десятая.

Кшиштоф Пентек забил второй гол в Бундеслиге. Оба – с пенальти и оба сравняли счет в матче.

С момента возобновления Бундеслиги после карантинной паузы «Герта» забила больше всех голов – девять.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

Лейпциг – Герта – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Груйич, 9; 1:1 – Клостерманн, 24; 2:1 – Шик, 68; 2:2 – Пентек, 82 (с пенальти).

Удаления: Хальстенберг, 63 (вторая ж.к.) – нет.

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