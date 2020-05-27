"...РФС ведет переговоры с правительством о возвращении зрителей на трибуны..."

Игры РПЛ могут продолжиться со зрителями на трибунах, пишет телеграм-канал «Мутко против».

Сейчас РФС ведет с правительством переговоры о том, чтобы разрешить проводить матчи при зрителях. Ранее клубы просили открыть хотя бы ложи, но после того, как президент России Владимир Путин сообщил о прохождении пика коронавируса, в РФС и РПЛ решили, что можно разрешить пускать болельщиков и на трибуны. Точное количество зрителей и порядок их прохода на стадионы пока не определены.