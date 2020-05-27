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    РФС ведет переговоры с правительством о возвращении зрителей на трибуны

    Игры РПЛ могут продолжиться со зрителями на трибунах, пишет телеграм-канал «Мутко против».

    Сейчас РФС ведет с правительством переговоры о том, чтобы разрешить проводить матчи при зрителях. Ранее клубы просили открыть хотя бы ложи, но после того, как президент России Владимир Путин сообщил о прохождении пика коронавируса, в РФС и РПЛ решили, что можно разрешить пускать болельщиков и на трибуны. Точное количество зрителей и порядок их прохода на стадионы пока не определены.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня. Осталось провести 8 туров.
    • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    27.05.2020 16:51
    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +1649

      neim 9 часов назад

      Какие к чёрту зрители, размечтались. Даже снижения числа заболевших нет, идёт только рост, а вшивые о бане ...

      0
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      Рейтинг: +781

      Alex Flash 17 часов назад

      Хотя бы включили звуковое оформление трибун, кричалки,свист и др. и оператор сидел бы и микшировал. Бундес уж очень пресно смотрится. Кто-то сможет донести эту мысль наверх?

      0
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner 18 часов назад

      Сбрендили в РФС.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer > Cleaner 17 часов назад

      "эт точно" (товарищ Сухов, "Белое солнце пустыни")+

      1
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Алехсбургер. 18 часов назад

      Полная версия переговоров..


      -Давайте неслышно,
      Давайте в полголоса...

      -Давайте простимся светло.

      -Неделя, другая,
      И мы успокоимся,
      Что было, то было, прошло.

      -Конечно ужасно,
      Нелепо, бессмысленно,
      О как-бы начало вернуть?

      -Начало вернуть
      Невозможно, немыслимо.
      Ты даже не думай, забудь.!
      ----
      Хор;

      Займемся обедом,
      Займемся нарядами,
      Заполним заботами быт.
      Так легче, не так ли?
      Так проще, не правда ли?
      Не правда ли, меньше болит?
      Не будем грустить,
      И судьбу заговаривать,
      Ей богу, не стоит труда.
      Да-да, господа,
      Не авось, ни когда-нибудь,
      А больше уже никогда.

      Ах как это мило,
      Очень хорошо.
      Плыло, и уплыло,
      Было и прошло...

      (С)итатище...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer > Алехсбургер. 17 часов назад

      БРАВО!)++
      В пандан, как вариант "оценки потомками":
      Нелепо, смешно, безрассудно,
      Безумно, волшебно.
      Ни толку, ни проку,
      Не в лад, невпопад совершенно.
      Приходит день, приходит час,
      Приходит миг, приходит срок
      И рвётся связь,
      Кипит гранит, пылает лёд,
      И лёгкий пух сбивает с ног,
      Что за напасть.
      И зацветает трын-трава,
      И соловьём поёт сова,
      И даже тоненькую нить
      Не в состояньи разрубить
      Стальной клинок,
      Стальной клинок.
      Нелепо, смешно, безрассудно,
      Безумно, волшебно.
      Ни толку, ни проку,
      Не в лад, невпопад совершенно.
      Приходит срок и вместе с ним
      Озноб и страх, и тайный жар,
      Восторг и власть.
      И боль, и смех, и тень, и свет
      В один костёр, в один…

      2
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      Рейтинг: +116

      NewLife 19 часов назад

      Клубам нужно бабло, хер с ним с ковидом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3127

      Борат 20 часов назад

      Желательно и пиво вернуть !
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer > Борат 17 часов назад

      ...в шахматном порядке (светлое/тёмное)?))+

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer 20 часов назад

      "...РФС ведет переговоры с правительством о возвращении зрителей на трибуны..."
      Щьёрт побьери)))
      В этой стране:
      1. Когда-нибудь САМИХ "ЗРИТЕЛЕЙ" о чём-нибудь вообще начнут спрашивать?
      2. Кто-нибудь,желательно ВРАЧ, объячнит, наконец, что означает : "...Владимир Путин сообщил о прохождении пика коронавируса, ..."?
      3. И, если при 11 тысячах вновь заражающихся в день, ходить на трибуны было НЕЛЬЗЯ, то... ПРИ СКОЛЬКИХ ТЫСЯЧАХ ВНОВЬ ЗАРАЖАЮЩИХСЯ И СКОЛЬКИХ СОТНЯХ УМИРАЮЩИХ в день ходить на тирбуны уже можно...И ПОЧЕМУ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +116

      NewLife > solodealer 20 часов назад

      потому что надо принять парад и обнулиться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1784

      serhio80 > solodealer 18 часов назад

      Дурень, в метро по 10 миллионов в день ездит) не хочешь - сиди дома в маске и печатай в перчатках, **** ты за других решаешь что им надо? 21 ого на стадион нельзя, 26ого голосовать и Бессмертный полк уже можно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer > serhio80 17 часов назад

      Мил чел, у Вас когнитивный диссонанс?
      И, заодно, приступ юношеского хамства?
      Если власти сказали "нерабочие дни закончились и валите на работу", но ТЫ ЛИЧНО ЗНАЕШЬ, ЧТО ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАРАЖАТЬСЯ И УМИРАТЬ И, ВСЁ-ТАКИ ПРЁШЬСЯ В МЕТРО, "ПОТОМУ КАК РАЗРЕШИЛИ", ТО КТО ДУРЕНЬ? "Власти" (которым ты по барабану) или ты лично?))
      Это кто ТАК понимает "самоизоляцию дома" (сиди дома в маске и печатай в перчатках)? Вы...? Мне Вас искренне жалко)))
      При ЛЮБОМ ЗАМЕТНОМ УРОВНЕ ЭПИДЕМИИ "на стадион" нельзя. И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕЛЬЗЯ НИ "ГОЛОСОВАТЬ, НИ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"...))) Это ОНИ нам говорят, что "можно".. Потому, что ИМ НУЖНО. Они нам многое уже за 20 лет наговорили... И Вы всё продолжаете делать, КАК ОНИ СКАЖУТ?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1784

      serhio80 > solodealer 17 часов назад

      Я без маски хожу, жена врач без маски ходит. Вирус это средство манипуляции людьми и передел финансовых потоков) ты лично много знаешь людей, кто от ковидлы помер, а не вписали в свидетельство?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer > serhio80 16 часов назад

      Вы мне не "тыкайте", пожалуйста))) "Ухо режет"))) Знакомы мы вряд ли, и даже если бы были...
      Ваша "логика" ...извините... как бы это помягше...мимо кассы.
      Значит, Ваша жена-врач..."ходит без маски"?! И...где это она "ходит"? На даче? В магазин? ИЛИ НА РАБОТЕ В БОЛЬНИЦЕ?)))
      То, что вы с "женой-врачом" "ходите без маски", отнюдь, и - к сожалению, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО К-вирус безопасен и люди не умирают.... НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ "НАКАРКАТЬ", но...смотрите..ДОХОДИТЕСЬ...
      В подобных делах, ведь, как в жизни бывает? Всегда переходишь улицу не на пешеходке... Или.. не только "на зелёный"... Бравируешь... А потом " в один прекрасный вечерок" ...БАЦ! И - инвалид....(если не хуже)..ПОСЛЕ ЭТОГО УЖЕ МОЖЕШЬ "ВСЁ ПОНЯТЬ" И УЖЕ ВСЕГДА ХОДИТЬ ПО ПРАВИЛАМ... А сломанный позвоночник уже не поправить...
      Тут, ведь, бывает ТОЛЬКО ОДИН(ОН ЖЕ - ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ) РАЗ)))
      Вирус - это БЕЗУСЛОВНО " ...средство манипуляции людьми и передел финансовых потоков..."...В ТОМ ЧИСЛЕ))) Власти на наших глазах заняты распилом финансовой помощи...(Взять хотя бы "Крокус-Сити" или аппараты ИВЛ...) Но... Власти ЛЮБОЙ ПОВОД ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПОДОБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ...И вирус - очередной удобный повод "поураганить по бюджетным сусекам"... Но прежде всего - это СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ УГРОЗА...
      "Я лично" не являюсь ни специалистом-медиком, ни бюроератом- "регистратором" упомянутых Вами случаев... Я пребываю в возрасте, когда смерть уже давно уносит моих ровесников...И в РФ,поверьте, это совсем НЕ ГЛУБОКАЯ СТАРОСТЬ)))) Месяц назад у меня умерла подруга от рака... НИКТО ЕЁНЕ ТЕСТИРОВАЛ... Первые одноклассники начали умирать уже лет 10-15 назад...от болезней... Но у меня есть личные знакомые врачи и медсёстры...которые сегодня не только маски, но и защитные комбезы на работе носят...и которые на вопросы о том, о чём Вы тут упоминаете... просят НЕ СПРАШИВАТЬ))) Вы мне предлагаете прокрасться в больницу (которая закрыта на карантин) и ночью "пошукать"...ГДЕ? В морге? В регистратуре? в личном сейфе главврача?)))

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      Рейтинг: +23233

      VVM1964 > solodealer 15 часов назад

      Очень жаль , что могу поставить только один "+" .

      1
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      Рейтинг: +2712

      solodealer > VVM1964 14 часов назад

      алаверды)+
      Если уж очень "хоцца" меня "наплюсить, заходите в мой профиль и там поураганьте вволю))) Но, поверьте, здесь "присутствую"не ради плюсов и рейтингов("...А судьи кто?..."))). Очень интересно , порой, диаложить с разными персонажами... В конечном итоге...ОНИ ВОКРУГ НАС И ИХ ОЧЕНЬ МНОГО)))) Просто БЕДА!)))+

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      Рейтинг: +155

      PAREVG. 21 час назад

      Хорошо, матчи чемпионата Германии, смотреть не интересно, похоже на предсезонный товарняк.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1854

      giluxa1963 21 час назад

      а баба яга против

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 > giluxa1963 21 час назад

      Эту бабу необходимо отправить в ХМАО водить оленей.

      0
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      Рейтинг: +1416

      Genz 22 часа назад

      Посадить могут и в шахматном порядке,но по ходу матча этот порядок будет нарушен безумством фанатов после забитого гола и неспрадливого решения судьи. Некотролируемые эмоции болельщиков приведут к беспорядкам

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      Рейтинг: +3126

      Давид59 > Genz 21 час назад

      Наверное к отсутствию порядка приведёт. Беспорядки - это кое-что другое

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      Рейтинг: +2712

      solodealer > Давид59 20 часов назад

      Отсутствие порядка вне всяких соинений сподвигнет каких нибудь приставленных следить "космонавтов" этот порядок навести...А, вот, ЭТО уже точно приведёт к "бепорялкам")))

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