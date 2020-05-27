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    «Явные симптомы горячки». Геркус отреагировал на предложение депутата отложить возобновление РПЛ

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение депутата Госдумы Тамары Плетневой отложить возобновление сезона в РПЛ.

    «Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата», – написал Геркус в твиттере.

    Напомним, Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление РПЛ до снятия всех административных ограничений в стране.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
    • ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    27.05.2020 16:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +287

      RUSARM 16 часов назад

      Как же они себя еще пропиарят,а так тетка узнаваема станет!! Хотя все болельщики будут ее поносить!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner 17 часов назад

      Совсем белая, совсем горячая...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 19 часов назад

      решила тетка на себя внимание обратить

      2
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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 20 часов назад

      Плетнева забыла о закрытии метро, пригородных электричек,
      наземного городского транспорта и не открывать больницы и поликлиники. Наверно климакс у неё проявляется.

      3
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      Рейтинг: +14848

      bset 20 часов назад

      Вот говорят все, что надо допускать до постов от 40, а то и от 50 лет. Ожидаешь опытных людей во главе, а в результате получаешь людей со старческим маразмом. Пора вводить потолок по возрасту для госдумы.

      2
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner > bset 16 часов назад

      Тут ты не прав. В госдуме полно молодых и энергичных спортсменов и актеров. Но старческого маразма у них поболее, чем у многих старших товарищей.

      0
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      Рейтинг: +14848

      bset > Cleaner 16 часов назад

      Ну вот осенью в ту же мосгордуму пытались попасть молодые люди, очень умные, с замечательными идеями, но их не пустили. Если бы система не мешала талантливым людям попадать в политику, у нас бы и молодые люди были без маразма, и люди в возрасте были бы в первую очередь опытные. А у нас большое количество медийных людей там сидит зачем-то, которые даже ничего не смыслят в политике и только по указке сверху могут всякую дичь предлагать типа обнуления.

      0
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      Рейтинг: +1508

      AZ 22 часа назад

      Там большую часть думы этой, нужно в институт Сербского отправить

      2
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