«Явные симптомы горячки». Геркус отреагировал на предложение депутата отложить возобновление РПЛ

Как же они себя еще пропиарят,а так тетка узнаваема станет!! Хотя все болельщики будут ее поносить!!!
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение депутата Госдумы Тамары Плетневой отложить возобновление сезона в РПЛ.
«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата», – написал Геркус в твиттере.
Напомним, Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление РПЛ до снятия всех административных ограничений в стране.
- РПЛ должна возобновиться 21 июня.
- ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.