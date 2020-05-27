«Явные симптомы горячки». Геркус отреагировал на предложение депутата отложить возобновление РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение депутата Госдумы Тамары Плетневой отложить возобновление сезона в РПЛ.

«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата», – написал Геркус в твиттере.

Напомним, Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление РПЛ до снятия всех административных ограничений в стране.