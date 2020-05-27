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Депутат Госдумы попросила отложить возобновление РПЛ

27 мая 2020, 14:26
29

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление сезона в РПЛ.

В своем письме депутат ссылается на обращение избирателей, обеспокоенных эпидемиологической ситуацией в стране. По их мнению, в условиях пандемии решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.

«Такая ситуация выглядит провокационной, подчеркивает социальное неравенство. Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги.

На фоне серьезных социально-экономических проблем это выглядит неприемлемо. Правильным было бы отложить возобновление чемпионата до снятия всех административных ограничений в стране и коренного перелома ситуации с пандемией», – говорится в обращении.

  • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
  • ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.

Источник: Телеграм-канал «Кремлевский мамковед»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (29)
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serhio80
1590580057
Зарплату в Госдуме попроси отложить
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GreyDM
1590580402
овца, они и так деньги получать будут,у них контракты, и пох играют они или нет
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серега кашин
1590580411
все равно без зрителей играть будут, а свои лямы они получают сидя дома, так пусть лучше бегают
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Кодем
1590582024
Насрали по всей стране,так хотя бы в футбол не лезьте.Одна по просьбе "обнуляет",другая по просьбе мелет чушь.
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paracetamol
1590582662
Блин, все бабы - дуры!
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AtticusFinch1
1590586542
А как парад поможет малому и среднему бизнесу?на это деньги всегда есть,****** этот псевдопатриотизм,футбол нельзя, многотысячные шествия и выборы это пожалуйста
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ufos73
1590590730
Хоть у одной партии еще мозги остались...
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vladimir-7
1590592660
Вот в ГД развели депутатов, одна заявила обнулить сроки президента по просьбе избирателей, другая, вообще, не начинать футбольные игры и тоже по просьбе избирателей. Есть предложение избирателей всей России--полностью ликвидировать Государственную думу РФ, принимающую законы против народа России.
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Соарес
1590593026
Тогда и других миллионеров трясите Владельцев заводов ,параходов и т.д.
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Кузьмич на трибуне
1590604526
По просьбе футбольных болельщиков нужно обратиться в госдуму с просьбой лишить депутатского мандата Тамару Плетнёву. Более того пожизненно лишить её права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Более того нужно обратиться к госдуме, пусть проявят инициативу и самоизолируются на 2-3 года , можно и пожизненно,
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