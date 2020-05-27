Депутат Госдумы попросила отложить возобновление РПЛ

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление сезона в РПЛ.

В своем письме депутат ссылается на обращение избирателей, обеспокоенных эпидемиологической ситуацией в стране. По их мнению, в условиях пандемии решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.

«Такая ситуация выглядит провокационной, подчеркивает социальное неравенство. Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги.

На фоне серьезных социально-экономических проблем это выглядит неприемлемо. Правильным было бы отложить возобновление чемпионата до снятия всех административных ограничений в стране и коренного перелома ситуации с пандемией», – говорится в обращении.