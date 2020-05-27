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    Депутат Госдумы попросила отложить возобновление РПЛ

    Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление сезона в РПЛ.

    В своем письме депутат ссылается на обращение избирателей, обеспокоенных эпидемиологической ситуацией в стране. По их мнению, в условиях пандемии решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.

    «Такая ситуация выглядит провокационной, подчеркивает социальное неравенство. Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги.

    На фоне серьезных социально-экономических проблем это выглядит неприемлемо. Правильным было бы отложить возобновление чемпионата до снятия всех административных ограничений в стране и коренного перелома ситуации с пандемией», – говорится в обращении.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
    • ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.

    Источник: Телеграм-канал «Кремлевский мамковед»

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    27.05.2020 14:26
    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +1184

      evgevg13 7 часов назад

      Это из серии слесарь Пупкин попросил президента остаться на десятый срок и тот не смог отказать просьбе народа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2424

      алдан2014 12 часов назад

      Это она забыла с Артёмом Дзюбой проконсультироваться.Солнце нашего футбола не оценит высказывания депутата,и пожалуется куда следует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2424

      алдан2014 13 часов назад

      Госдуме надо запретить саму себя.Антинародный орган

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76747

      zigbert 15 часов назад

      Вообще кухарок можно научить управлять государством но не в этом случае.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      Retiremen_VMF 17 часов назад

      Противники или сторонники парадов, у вас мало площадок где вы предлагаете спустить флаг России и развязать кровавую бойню со своим народом? Валите туда и там внедряйте свои гнилые идеи. Тут про спорт...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1784

      serhio80 > Retiremen_VMF 17 часов назад

      А тебе не хочется на футбол? Ну или хотя бы посмотреть матч со зрителями по ТВ? Гулял сегодня в парке, народу раза в полтора больше, чем было в это время в прошлом году. На вирус и запреты все *** давно положили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1439

      Кузьмич на трибуне 17 часов назад

      По просьбе футбольных болельщиков нужно обратиться в госдуму с просьбой лишить депутатского мандата Тамару Плетнёву. Более того пожизненно лишить её права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Более того нужно обратиться к госдуме, пусть проявят инициативу и самоизолируются на 2-3 года , можно и пожизненно,

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +327

      uS_Number oNe 20 часов назад

      Сразу видно, футбол не смотрит и пох.. на остальных

      3
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      Рейтинг: +226

      Соарес 20 часов назад

      Тогда и других миллионеров трясите
      Владельцев заводов ,параходов и т.д.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 21 час назад

      Вот в ГД развели депутатов, одна заявила обнулить сроки президента
      по просьбе избирателей, другая, вообще, не начинать футбольные игры
      и тоже по просьбе избирателей. Есть предложение избирателей всей
      России--полностью ликвидировать Государственную думу РФ, принимающую законы против народа России.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4723

      subbotaspartak 21 час назад

      ПарикмаХЕРскую в думе закрыть,
      По другому будут выть.

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