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    ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным

    Полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

    Игрок станет свободным агентом в июне. Ранее интерес к Сентюрину проявляли «Уфа» и вторая команда «Бенфики». В 2018 году хавбек был на просмотре в «Црвене Звезде».

    Сам Сентюрин считает, что пока не готов играть в РПЛ, и логичнее было попробовать себя сначала в ФНЛ, где он бы мог играть регулярно.

    • «Рязань» заняла шестое место в зоне ПФЛ «Центр».
    • Сентюрин провел за «Рязань» в этом сезоне шесть игр. На его счету три матча за сборную России U20.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.05.2020 15:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +388

      GreyDM 21 час назад

      все когда-то были ноу-нейм, так что хз... если не пробовать их, то такими и останутся...

      0
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      Рейтинг: +4772

      Lester84 21 час назад

      Как вижу новость, что ЦСКА кем-то интересуется - либо несбыточный фэйк, либо какой-нибудь ноунейм из Урюпинска. Дожились...

      -1
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      Рейтинг: +51

      kan85 > Lester84 16 часов назад

      Полегче с выражениями, уважаемый!
      В каждом таком «Урюпинске» есть люди которые там родились и выросли.

      0
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      Рейтинг: +669

      кто там 22 часа назад

      мдэ, не много гнидер с кудрявым наскребли, видимо на юбилее первого всё прогуляли.

      -1
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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 23 часа назад

      Надо брать....
      Это фенька о том что с ВЭБ кони рванут за титулами...

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      Рейтинг: +5727

      paracetamol 23 часа назад

      Есть еще пара молодых в Урюпинске...

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      Рейтинг: +51

      kan85 > paracetamol 15 часов назад

      Рязань - по твоему Урюпинск?

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