ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным

все когда-то были ноу-нейм, так что хз... если не пробовать их, то такими и останутся...
Полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Игрок станет свободным агентом в июне. Ранее интерес к Сентюрину проявляли «Уфа» и вторая команда «Бенфики». В 2018 году хавбек был на просмотре в «Црвене Звезде».
Сам Сентюрин считает, что пока не готов играть в РПЛ, и логичнее было попробовать себя сначала в ФНЛ, где он бы мог играть регулярно.
- «Рязань» заняла шестое место в зоне ПФЛ «Центр».
- Сентюрин провел за «Рязань» в этом сезоне шесть игр. На его счету три матча за сборную России U20.