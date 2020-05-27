ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным

Полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Игрок станет свободным агентом в июне. Ранее интерес к Сентюрину проявляли «Уфа» и вторая команда «Бенфики». В 2018 году хавбек был на просмотре в «Црвене Звезде».

Сам Сентюрин считает, что пока не готов играть в РПЛ, и логичнее было попробовать себя сначала в ФНЛ, где он бы мог играть регулярно.