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  • Владелец «Чайки» Чайка: «Цель – Лига чемпионов. Раньше друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются»

Владелец «Чайки» Чайка: «Цель – Лига чемпионов. Раньше друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются»

25 мая 2020, 13:33
22

Андрей Чайка, владелец выступающей в ФНЛ «Чайки», в интервью Sportbox раскрыл цель проекта. Клуб стремится попасть в еврокубки.

— Какая конечная цель вашего проекта?

— Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. А теперь они уже начинают задумываться…

  • В последнем сезоне ФНЛ «Чайка» финишировала десятой.
  • Клуб основан в 1997 году.
  • Командой руководит бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев.

Источник: Sportbox
Россия. ФНЛ Лига чемпионов
Комментарии (22)
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vladik12
1590402969
А главное - не за госденьги все это счастье, а за свои, частные. Удачи Чайке!
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NewLife
1590404387
Лучше чайка в руке, чем баклан в небе.
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Romantic2010
1590405304
Всё правильно сказал! Плох тот солдат, что не хочет стать генералом)))
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acor94
1590406305
В Ростове футбол поднимается, сперва СКА, теперь Чайка !
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DOCTOR PENALTY
1590407035
Удачного полёта "Чайке" в Европу! А друзья пусть задумываются, пить или не пить.
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Tsigan
1590407504
В больших московских кабинетах прервут полет чайки.
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Кузьмич на трибуне
1590410600
Флаг в руки. Молодой клуб с такими амбициями- это не плохо. Но даже в РПЛ, нужно будет пахать так глубоко, иметь такое финансирование и такие крепкие закрома, что бы тебя московские кабинеты не запахали на корню. Амбиции -это хорошо. Но представьте на минутку, такой расклад :" Первое место Ростов, Второе место Краснодар, Третье место Чайка"(либо в другой последовательности). Вы думаете , кремль и Газпром это допустят? Возможно и допустят, но но не в этом десятилетии. Помнится Алания замахнулась на пьедестал, где Алания? Анжи замахнулись на ЛЧ-где Анжи? Кубань замахнулась на пьедестал-где Кубань?Краснодар замахнулся на пьедестал-Магниты отжали. Как бы с такими замашками, завтра не обанкротили хозяина Чайки. А вместе с Чайкой и Ростов и Краснодар.
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vladik12
1590414073
Это как в FIFA: берешь команду из подвала и выводишь в ЛЧ. Было бы очень красиво, если у "Чайки" все получится.
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zarsm
1590414328
смешной)))
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paracetamol
1590423534
Чемпионов области в ЛЧ не берут! Разве не знал?
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