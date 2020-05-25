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    Владелец «Чайки» Чайка: «Цель – Лига чемпионов. Раньше друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются»

    Андрей Чайка, владелец выступающей в ФНЛ «Чайки», в интервью Sportbox раскрыл цель проекта. Клуб стремится попасть в еврокубки.

    — Какая конечная цель вашего проекта?

    — Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. А теперь они уже начинают задумываться…

    • В последнем сезоне ФНЛ «Чайка» финишировала десятой.
    • Клуб основан в 1997 году.
    • Командой руководит бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев.

    Источник: Sportbox

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    25.05.2020 13:33
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:29

      Хахахаха Хахахаха Хахахаха пусть расскажет что он курит? Срочно к наркологу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > Hektor 84 26 мая 2020, 22:53

      Ну зачем так громко смеяться. Ну есть мечта у человека.ну пусть помечтает.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 мая 2020, 19:18

      Чемпионов области в ЛЧ не берут! Разве не знал?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 мая 2020, 17:50

      Эх, денег бы только хватило. А то клубы сейчас мрут как мухи, так ничего и не достигнув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 25 мая 2020, 16:45

      смешной)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 25 мая 2020, 16:41

      Это как в FIFA: берешь команду из подвала и выводишь в ЛЧ. Было бы очень красиво, если у "Чайки" все получится.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > vladik12 25 мая 2020, 16:48

      на каком уровне сложности?)

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Cules2013 25 мая 2020, 16:56

      Без разницы).

      0
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 25 мая 2020, 15:43

      Флаг в руки. Молодой клуб с такими амбициями- это не плохо. Но даже в РПЛ, нужно будет пахать так глубоко, иметь такое финансирование и такие крепкие закрома, что бы тебя московские кабинеты не запахали на корню. Амбиции -это хорошо. Но представьте на минутку, такой расклад :" Первое место Ростов, Второе место Краснодар, Третье место Чайка"(либо в другой последовательности). Вы думаете , кремль и Газпром это допустят? Возможно и допустят, но но не в этом десятилетии.
      Помнится Алания замахнулась на пьедестал, где Алания? Анжи замахнулись на ЛЧ-где Анжи? Кубань замахнулась на пьедестал-где Кубань?Краснодар замахнулся на пьедестал-Магниты отжали. Как бы с такими замашками, завтра не обанкротили хозяина Чайки. А вместе с Чайкой и Ростов и Краснодар.

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 25 мая 2020, 14:53

      Деревня Песчанокопское в Лиге Чемпионов? Кто об этом задумывался?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 мая 2020, 14:51

      В больших московских кабинетах прервут полет чайки.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 14:43

      Удачного полёта "Чайке" в Европу! А друзья пусть задумываются, пить или не пить.

      3
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      Рейтинг: +3463

      acor94 25 мая 2020, 14:31

      В Ростове футбол поднимается, сперва СКА, теперь Чайка !

      0
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      Рейтинг: +2919

      Play > acor94 25 мая 2020, 14:53

      А СКА в каком месте поднимается?

      2
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      Рейтинг: +3463

      acor94 > Play 25 мая 2020, 15:41

      Баста же купил, обещал дерби ростовское через 2 года. Ждём!

      1
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > acor94 25 мая 2020, 16:38

      Да представляю южное дерби в ЕК-Ростов-Краснодар-СКА-Чайка. Весь пьедестал , ЛЧ и ЛЕ на юге России.

      2
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