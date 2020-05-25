Владелец «Чайки» Чайка: «Цель – Лига чемпионов. Раньше друзья крутили пальцем у виска, а теперь уже задумываются»

Андрей Чайка, владелец выступающей в ФНЛ «Чайки», в интервью Sportbox раскрыл цель проекта. Клуб стремится попасть в еврокубки.
— Какая конечная цель вашего проекта?
— Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. А теперь они уже начинают задумываться…
- В последнем сезоне ФНЛ «Чайка» финишировала десятой.
- Клуб основан в 1997 году.
- Командой руководит бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев.
Источник: Sportbox