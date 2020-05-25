Семин: «Уход в «Локомотив» из «Динамо» в 2009 году был поспешным решением»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что ошибся, уйдя из украинского «Динамо» в московской клуб в 2009 году. В том же году киевляне под руководством россиянина дошли до полуфинала Кубка УЕФА.

«В тот период со спортивной точки зрения возвращение в «Локомотив» было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать», – сказал Семин в эфире украинского телеканала «Футбол».

Семин работал в Киеве с 2007 по 2009 год, затем вернулся в команду в 2010 году.

С Семиным «Динамо» брало УПЛ и Суперкубок страны.

31 мая Семин покинет «Локомотив».

Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте