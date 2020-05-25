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    Семин: «Уход в «Локомотив» из «Динамо» в 2009 году был поспешным решением»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что ошибся, уйдя из украинского «Динамо» в московской клуб в 2009 году. В том же году киевляне под руководством россиянина дошли до полуфинала Кубка УЕФА.

    «В тот период со спортивной точки зрения возвращение в «Локомотив» было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать», – сказал Семин в эфире украинского телеканала «Футбол».

    • Семин работал в Киеве с 2007 по 2009 год, затем вернулся в команду в 2010 году.
    • С Семиным «Динамо» брало УПЛ и Суперкубок страны.
    • 31 мая Семин покинет «Локомотив».

    Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте

    Источник: «Чемпионат»

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    25.05.2020 13:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 14:39

      Юрий Палыч, время снова подумать о Динамо. Но только о московском!

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 мая 2020, 14:21

      Помню, как в 2009 году в матче Локо - Зенит Дик Адвокат нарушил лимит и его клуб должен был получит технарь, но этого не случилось. А ведь в таком случае Локо занял бы не 4, а 2 место, и ЛЧ не пришлось бы ждать до следующего прихода Палыча. Увы, но с нынешним поганым руководством скоро ЛЧ будет для нас лишь воспоминанием.

      8
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. > Черкизовский Кот 25 мая 2020, 14:32

      Они тогда отделались штрафом в 500 тысяч рублей.
      А с нынешнем руководством, не о кубках будем думать, а как не выйти в ФНЛ

      3
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      Рейтинг: +351

      Константинн > Черкизовский Кот 25 мая 2020, 21:30

      70% результата Локомотива работа руководства команды, последнее "чемпионство" это показало, так что не переживай. Семин был нужен для пиара, не более.

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