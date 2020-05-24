Глушаков: «Семин наряду с другими тренерами поднял российский футбол в Европе. «Локомотив» можно переименовать в «Семин»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выразил недоумение по поводу ухода из «Локомотива» главного тренера Юрия Семина. С ним решено не продлевать контракт.

«Был шокирован, конечно. Юрия Павловича очень уважаю – как человека, как тренера. Их можно сравнить – Валерия Газзаева, Олега Романцева, Семина, Курбана Бердыева. Это люди, которые подняли российский футбол в Европе и повсюду. Не могу комментировать, какие в «Локомотиве» были условия и договоренности. Семин – величина «Локомотива». Вообще, «Локомотив» можно переименовать в «Семин» – и все.

Когда я играл в «Локомотиве», с Семиным идеальные были отношения. Он рубаха-парень, настоящий русский человек, человечище. Команду мог всегда объединить, всегда за футболистов бился», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».