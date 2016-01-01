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    Глушаков: «Семин наряду с другими тренерами поднял российский футбол в Европе. «Локомотив» можно переименовать в «Семин»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выразил недоумение по поводу ухода из «Локомотива» главного тренера Юрия Семина. С ним решено не продлевать контракт.

    «Был шокирован, конечно. Юрия Павловича очень уважаю – как человека, как тренера. Их можно сравнить – Валерия Газзаева, Олега Романцева, Семина, Курбана Бердыева. Это люди, которые подняли российский футбол в Европе и повсюду. Не могу комментировать, какие в «Локомотиве» были условия и договоренности. Семин – величина «Локомотива». Вообще, «Локомотив» можно переименовать в «Семин» – и все.

    Когда я играл в «Локомотиве», с Семиным идеальные были отношения. Он рубаха-парень, настоящий русский человек, человечище. Команду мог всегда объединить, всегда за футболистов бился», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2039

      Axe111 11 минут назад

      Какой еще российский футбол он поднял в ЕВРОПЕ ЛОООЛ!!!! ЧЕ ТЫ МЕЛЕШЬ

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