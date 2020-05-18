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    Эштреков: «Общался с Семиным. У него есть силы и желание работать дальше»

    Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал об общении с 73-летним Юрием Семиным. 31 мая он покидает москвичей, но планирует работать дальше.

    «Семин не заслуживал такого отношения. Учитывая то, что Юрий Павлович сделал для «Локомотива», можно было в какой-то другой форме всe организовать. Я общался с Семиным, но эту тему мы не обсуждали. Что ее обсуждать-то? Главное, что у него есть силы и желание работать дальше. Он готов работать.

    Будет ли Семин кого-то тренировать в следующем сезоне, я не знаю. Это зависит от того, будут ли команды, которые устроят его. В новом сезоне всe возможно», – сказал Эштреков «Р-Спорт».

    • Агент Дмитрий Селюк считает уход Семина позором.
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1850

      giluxa1963 40 минут назад

      ПАЛЫЧА В РОТОР а то последнее время у нас нормального тренера нет

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