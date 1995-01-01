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    Уткин: «Полагаю, Семин примет тульский «Арсенал»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился информацией, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вскоре может возглавить «Арсенал». 31 мая специалист официально завершит работу в московском клубе.

    «Полагаю, Юрий Семин с нового сезона примет «Арсенал». Тульский (а то ишь)» – написал Уткин в телеграме.

    • Семин не планирует завершать тренерскую карьеру.
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16781

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Теперь Палыч будет громить Москву и Питер за милую душу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3084

      Борат 8 минут назад

      А я думаю он примет щёчки тунца в Марбелье под совиньён 72 года !
      Гыгы

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