Уткин: «Полагаю, Семин примет тульский «Арсенал»

Видеоблогер Василий Уткин поделился информацией, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вскоре может возглавить «Арсенал». 31 мая специалист официально завершит работу в московском клубе.
«Полагаю, Юрий Семин с нового сезона примет «Арсенал». Тульский (а то ишь)» – написал Уткин в телеграме.
- Семин не планирует завершать тренерскую карьеру.
- «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
- В РПЛ клуб идет на втором месте.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина