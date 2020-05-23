Уткин: «Полагаю, Семин примет тульский «Арсенал»

Видеоблогер Василий Уткин поделился информацией, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вскоре может возглавить «Арсенал». 31 мая специалист официально завершит работу в московском клубе.

«Полагаю, Юрий Семин с нового сезона примет «Арсенал». Тульский (а то ишь)» – написал Уткин в телеграме.