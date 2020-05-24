«Он чувствует боль в ахилловом сухожилии». Хуммельс может пропустить матч против «Баварии», за которую играл ранее

У защитника «Боруссии» из Дортмунда Матса Хуммельса есть проблемы сл здоровьем. Он может пропустить матч 28-го тура Бундеслиги против «Баварии».
«Матс испытывает боль в ахилловом сухожилии. Надеемся, что он поправится вовремя», – сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
- Матч в Дортмунде состоится 26 мая.
- «Боруссия» идет в Бундеслиге второй и отстает от лидирующей «Баварии» на четыре очка.
- Хуммельс провел за «Баварию» в Бундеслиге 74 матча, забил три гола.
Источник: Sky Sport Deutschland