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    «Он чувствует боль в ахилловом сухожилии». Хуммельс может пропустить матч против «Баварии», за которую играл ранее

    У защитника «Боруссии» из Дортмунда Матса Хуммельса есть проблемы сл здоровьем. Он может пропустить матч 28-го тура Бундеслиги против «Баварии».

    «Матс испытывает боль в ахилловом сухожилии. Надеемся, что он поправится вовремя», – сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

    • Матч в Дортмунде состоится 26 мая.
    • «Боруссия» идет в Бундеслиге второй и отстает от лидирующей «Баварии» на четыре очка.
    • Хуммельс провел за «Баварию» в Бундеслиге 74 матча, забил три гола.

    Источник: Sky Sport Deutschland

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    Сегодня, 09:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      кто там 18 минут назад

      Этого шлюмельса абсолютно не жаль.

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