«Он чувствует боль в ахилловом сухожилии». Хуммельс может пропустить матч против «Баварии», за которую играл ранее

У защитника «Боруссии» из Дортмунда Матса Хуммельса есть проблемы сл здоровьем. Он может пропустить матч 28-го тура Бундеслиги против «Баварии».

«Матс испытывает боль в ахилловом сухожилии. Надеемся, что он поправится вовремя», – сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.