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    Хинтереггер в матче с «Баварией» забил восьмой гол в сезоне Бундеслиги после углового. Это самый результативный защитник топ-пяти лиг Европы

    Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер сделал дубль в матче 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:5). Теперь на счету игрока в сезоне чемпионата Германии восемь голов, и все забиты после угловых.

    Хинтереггер является лучшим защитником-бомбардиром сезона топ-пяти лиг Европы. Помимо восьми мячей в Бундеслиге, австриец забил один гол в Лиге Европы.

    • Хинтереггер установил рекорд Бундеслиги по числу голов в сезоне после угловых.
    • В матче с «Баварией» австриец забил мяч в свои ворота.
    • 27-летний Хинтереггер стоит на рынке 14,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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