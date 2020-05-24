Хинтереггер в матче с «Баварией» забил восьмой гол в сезоне Бундеслиги после углового. Это самый результативный защитник топ-пяти лиг Европы

Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер сделал дубль в матче 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:5). Теперь на счету игрока в сезоне чемпионата Германии восемь голов, и все забиты после угловых.
Хинтереггер является лучшим защитником-бомбардиром сезона топ-пяти лиг Европы. Помимо восьми мячей в Бундеслиге, австриец забил один гол в Лиге Европы.
- Хинтереггер установил рекорд Бундеслиги по числу голов в сезоне после угловых.
- В матче с «Баварией» австриец забил мяч в свои ворота.
- 27-летний Хинтереггер стоит на рынке 14,5 миллиона евро.
Источник: Бомбардир.ру