Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира. Форвард на этой неделе завершил карьеру

Бывший нападающий «Атлетика» Ариц Адурис обладает тремя достижениями в рамках Лиги Европы. На этой неделе испанец завершил карьеру.
Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира (18 голов), а также первый футболист, забивший пять голов в одном матче.
В сезоне-2015/16 Адурис стал самым возрастным лучшим бомбардиром по итогам всего розыгрыша Лиги Европы.
- Пять голов форвард забил в 2016 году в ворота «Генка».
- В составе сборной Испании футболист сыграл 13 матчей, забив два мяча.
- 39-летний испанец – лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке.
Источник: твиттер Лиги Европы