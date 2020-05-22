Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира. Форвард на этой неделе завершил карьеру

Бывший нападающий «Атлетика» Ариц Адурис обладает тремя достижениями в рамках Лиги Европы. На этой неделе испанец завершил карьеру.

Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира (18 голов), а также первый футболист, забивший пять голов в одном матче.

В сезоне-2015/16 Адурис стал самым возрастным лучшим бомбардиром по итогам всего розыгрыша Лиги Европы.