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    Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира. Форвард на этой неделе завершил карьеру

    Бывший нападающий «Атлетика» Ариц Адурис обладает тремя достижениями в рамках Лиги Европы. На этой неделе испанец завершил карьеру.

    Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира (18 голов), а также первый футболист, забивший пять голов в одном матче.

    В сезоне-2015/16 Адурис стал самым возрастным лучшим бомбардиром по итогам всего розыгрыша Лиги Европы.

    • Пять голов форвард забил в 2016 году в ворота «Генка».
    • В составе сборной Испании футболист сыграл 13 матчей, забив два мяча.
    • 39-летний испанец – лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке.

    Источник: твиттер Лиги Европы

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