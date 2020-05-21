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    Журналист Скира: «Реал» и «Интер» претендуют на Агуэро. «Ман Сити» хочет сохранить игрока

    Нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хотят купить два европейских клуба.

    По данным журналиста Николо Скиры, информацию о возможности трансфера аргентинского форварда запрашивали «Реал» и «Интер».

    Также сообщается, что никаких переговоров между 31-летним футболистом и «Наполи» не было.

    «Манчестер Сити» пока не планирует продавать игрока.

    • В текущем сезоне Агуэро провел 30 матчей, забил 23 гола и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
    • Рыночная стоимость форварда – 52 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    21.05.2020 23:00
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