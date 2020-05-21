Журналист Скира: «Реал» и «Интер» претендуют на Агуэро. «Ман Сити» хочет сохранить игрока

Нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хотят купить два европейских клуба.

По данным журналиста Николо Скиры, информацию о возможности трансфера аргентинского форварда запрашивали «Реал» и «Интер».

Также сообщается, что никаких переговоров между 31-летним футболистом и «Наполи» не было.

«Манчестер Сити» пока не планирует продавать игрока.