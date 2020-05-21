Журналист Скира: «Реал» и «Интер» претендуют на Агуэро. «Ман Сити» хочет сохранить игрока

Нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хотят купить два европейских клуба.
По данным журналиста Николо Скиры, информацию о возможности трансфера аргентинского форварда запрашивали «Реал» и «Интер».
Также сообщается, что никаких переговоров между 31-летним футболистом и «Наполи» не было.
«Манчестер Сити» пока не планирует продавать игрока.
- В текущем сезоне Агуэро провел 30 матчей, забил 23 гола и сделал три ассиста.
- Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
- Рыночная стоимость форварда – 52 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.