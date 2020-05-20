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    РФС и РПЛ планируют закрытие летнего трансферного окна на 30 сентября

    РФС совместно с РПЛ сейчас прорабатывают регламент летнего трансферного окна. Как пишет «Рейтинг Букмекеров», его закрытие намечено на 30 сентября.

    Когда откроется окно, пока не сообщается. Сезон-2020/21 должен стартовать в РПЛ 2 августа.

    • Возобновления текущего сезона РПЛ намечено на 21 июня.
    • Московским клубам разрешили тренироваться.
    • В чемпионате с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    20.05.2020 23:13
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