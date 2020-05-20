РФС и РПЛ планируют закрытие летнего трансферного окна на 30 сентября

РФС совместно с РПЛ сейчас прорабатывают регламент летнего трансферного окна. Как пишет «Рейтинг Букмекеров», его закрытие намечено на 30 сентября.
Когда откроется окно, пока не сообщается. Сезон-2020/21 должен стартовать в РПЛ 2 августа.
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РФС совместно с РПЛ сейчас прорабатывают регламент летнего трансферного окна. Как пишет «Рейтинг Букмекеров», его закрытие намечено на 30 сентября.
Когда откроется окно, пока не сообщается. Сезон-2020/21 должен стартовать в РПЛ 2 августа.