РФС и РПЛ планируют закрытие летнего трансферного окна на 30 сентября

РФС совместно с РПЛ сейчас прорабатывают регламент летнего трансферного окна. Как пишет «Рейтинг Букмекеров», его закрытие намечено на 30 сентября.

Когда откроется окно, пока не сообщается. Сезон-2020/21 должен стартовать в РПЛ 2 августа.