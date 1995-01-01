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    Конов: «Московские клубы согласовывают последние детали возобновления тренировок»

    Московская область разрешила столичным клубам РПЛ возобновить тренировки на базах. Согласовываются детали, сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    «Решение было точно согласовано по «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо». Проблема с ЦСКА: Ватутинки – это Москва, не область.

    Московские клубы детали возобновления тренировок узнают завтра, сейчас согласовывают последние детали», – написал инсайдер в телеграме.

    • В регионе продолжают действовать ограничения в связи с пандемией коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 317000 человек.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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