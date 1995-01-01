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    Капелло: «Современному «Милану» не хватает последовательности»

    Экс-главный тренер «Милана» Фабио Капелло объяснил, почему его бывшей команде не удается вернуться в лидеры Серии А.

    Современному «Милану» остро не хватает последовательности. У них был Дженнаро Гаттузо, но они уволили его, чтобы назначить Марко Джампаоло, которого затем заменили на Стефано Пиоли. В руководстве были Бобан и Мальдини, которым друг за другом указали на выход.

    Теперь они делают ставку на иностранцев, включая тренера. Кто знает, правильно ли это или нет?» – заявил Капелло.

    • «Милан» занимал 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии до приостановки Серии А.
    • Капелло был игроком «Милана» и несколько раз возглавлял клуб в качестве тренера.
    • Вместе со специалистом итальянский клуб выигрывал ЛЧ-1993/1994 и четыре раза становился чемпионом Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      Cleaner 16 минут назад

      И сборной России при Капелло тоже всегда чего то не хватало.

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