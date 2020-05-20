Капелло: «Современному «Милану» не хватает последовательности»

Экс-главный тренер «Милана» Фабио Капелло объяснил, почему его бывшей команде не удается вернуться в лидеры Серии А.
Современному «Милану» остро не хватает последовательности. У них был Дженнаро Гаттузо, но они уволили его, чтобы назначить Марко Джампаоло, которого затем заменили на Стефано Пиоли. В руководстве были Бобан и Мальдини, которым друг за другом указали на выход.
Теперь они делают ставку на иностранцев, включая тренера. Кто знает, правильно ли это или нет?» – заявил Капелло.
- «Милан» занимал 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии до приостановки Серии А.
- Капелло был игроком «Милана» и несколько раз возглавлял клуб в качестве тренера.
- Вместе со специалистом итальянский клуб выигрывал ЛЧ-1993/1994 и четыре раза становился чемпионом Серии А.
Источник: Football Italia